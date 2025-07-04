В Одесі під час обстрілу постраждало консульство Китаю
Під час вчорашнього обстрілу Одеси у місті незначних пошкоджень зазнала будівля Генерального консульства Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт голови Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрія Сибіги.
За словами Сибіги, після сьогоднішнього масштабного обстрілу у Києві виявили компонент російсько-іранського дрона "Шахед", який був виготовлений у Китаї й поставлений нещодавно.
"Тієї ж ночі будівля Генерального консульства Китаю в Одесі зазнала незначних пошкоджень в результаті російських ударів по місту", - додав він.
Путін продовжує ескалацію та терор
Як відзначив міністр, пошкодження китайського консульства є найкращою метафорою того, як російський диктатор продовжує ескалацію війни й терору, залучаючи до цього північнокорейські війська, іранську зброю та деяких китайських виробників.
"Безпека в Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні нерозривно пов'язані між собою. Це не змагання за увагу. Протидія російській агресії та терору в Європі безпосередньо сприяє посиленню безпеки на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні", - зауважив Сибіга.
Голова відомства закликав Сполучені Штати Америки (США) й міжнародне співтовариство посилити тиск на режим у Москві та його військових бюджет. У тому ж числі вдарити по усіх інших, хто підтримує військові дії Росії.
Обстріл України у ніч на 4 липня
У ніч на 4 липня російські війська здійснили масований повітряний удар по території України, задіявши 550 одиниць ударних засобів. Серед них - 539 дронів, одна ракета "Кинджал", шість балістичних ракет "Іскандер-М" або KN-23, а також чотири крилаті ракети "Іскандер-К".
Головним напрямком атаки була столиця. Детальніше про обстріл Києва - в матеріалі РБК-Україна.
Під удар також потрапили Дніпропетровська, Сумська, Харківська, Чернігівська та Київська області.
Внаслідок обстрілу у Києві було пошкоджено консульство Польщі.
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