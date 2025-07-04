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В Одесі під час обстрілу постраждало консульство Китаю

П'ятниця 04 липня 2025 13:55
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В Одесі під час обстрілу постраждало консульство Китаю Фото: Андрій Сибіга, голова Міністерства закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Під час вчорашнього обстрілу Одеси у місті незначних пошкоджень зазнала будівля Генерального консульства Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт голови Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрія Сибіги.

За словами Сибіги, після сьогоднішнього масштабного обстрілу у Києві виявили компонент російсько-іранського дрона "Шахед", який був виготовлений у Китаї й поставлений нещодавно.

"Тієї ж ночі будівля Генерального консульства Китаю в Одесі зазнала незначних пошкоджень в результаті російських ударів по місту", - додав він.

Путін продовжує ескалацію та терор

Як відзначив міністр, пошкодження китайського консульства є найкращою метафорою того, як російський диктатор продовжує ескалацію війни й терору, залучаючи до цього північнокорейські війська, іранську зброю та деяких китайських виробників.

"Безпека в Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні нерозривно пов'язані між собою. Це не змагання за увагу. Протидія російській агресії та терору в Європі безпосередньо сприяє посиленню безпеки на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні", - зауважив Сибіга.

Голова відомства закликав Сполучені Штати Америки (США) й міжнародне співтовариство посилити тиск на режим у Москві та його військових бюджет. У тому ж числі вдарити по усіх інших, хто підтримує військові дії Росії.

Обстріл України у ніч на 4 липня

У ніч на 4 липня російські війська здійснили масований повітряний удар по території України, задіявши 550 одиниць ударних засобів. Серед них - 539 дронів, одна ракета "Кинджал", шість балістичних ракет "Іскандер-М" або KN-23, а також чотири крилаті ракети "Іскандер-К".

Головним напрямком атаки була столиця. Детальніше про обстріл Києва - в матеріалі РБК-Україна.

Під удар також потрапили Дніпропетровська, Сумська, Харківська, Чернігівська та Київська області.

Внаслідок обстрілу у Києві було пошкоджено консульство Польщі.

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Одеса Китай Війна в Україні
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