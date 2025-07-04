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Зеленський про нічний обстріл України: це один з найбільш масштабних ударів

Київ, П'ятниця 04 липня 2025 10:22
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Зеленський про нічний обстріл України: це один з найбільш масштабних ударів Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія вночі 4 липня завдала одного із найбільш масштабних повітряних ударів по Україні. Під обстрілом був Київ та ще п'ять областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Глава держави зазначив, що станом на 9:40 ще тривають гасіння пожеж та розбір завалів після російського удару.

"Це був один із найбільш масштабних повітряних ударів, демонстративно значний та цинічний удар. Загалом 550 цілей, із них щонайменше 330 - російсько-іранські "шахеди", були застосовані також ракети, зокрема балістичні", - наголосив президент.

Зеленський відзначив, що перші повітряні тривоги в українських містах і регіонах учора почалися майже одночасно з початком обговорення в медіа телефонної розмови президента США Дональда Трампа з диктатором Володимиром Путіним. Тільки близько 9:00 вже сьогодні в Києві був відбій повітряної тривоги.

Від сьогоднішнього російського удару, крім Києва, постраждали ще Дніпропетровська, Сумська, Харківська, Чернігівська та Київська області. Відомо про 23 постраждалих.

За словами Зеленського, є багато місць падіння уламків дронів і ракет, також є прямі влучання.

Фото: РФ масовано атакувала Україну (t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент підкреслив, що все це очевидний доказ того, що без масштабного тиску Росія не буде змінювати свою "тупу руйнівну поведінку".

"Треба, щоб за кожен такий удар по людях і життю вони відчували відповідні санкційні та інші удари по їхній економіці, по їхніх заробітках, по їхній інфраструктурі. Це єдине, що може бути досягнуто швидко, щоб змінити ситуацію на краще. І це залежить від партнерів, передусім від Сполучених Штатів", - додав Зеленський.

Обстріл Києва

Цієї ночі росіяни масовано вдарили по Києву ракетами та дронами. У шести районах столиці зафіксували наслідки атаки. Більше про наслідки обстрілу Києва - у матеріалі РБК-Україна.

Також після ворожої атаки у Києві значно погіршилася якість повітря, рівень - забруднення - високий.

Всього РФ запустила по Україні вночі 539 дронів та 11 ракет - балістику, крилаті ракети та "Кинджал".

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Володимир Зеленський Війна в Україні Атака дронів Ракетна атака
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