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В Одессе во время обстрела пострадало консульство Китая

Пятница 04 июля 2025 13:55
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В Одессе во время обстрела пострадало консульство Китая Фото: Андрей Сибига, глава Министерства иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во время вчерашнего обстрела Одессы в городе незначительные повреждения получило здание Генерального консульства Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт главы Министерства иностранных дел (МИД) Андрея Сибиги.

По словам Сибиги, после сегодняшнего масштабного обстрела в Киеве обнаружили компонент российско-иранского дрона "Шахед", который был изготовлен в Китае и поставлен недавно.

"Той же ночью здание Генерального консульства Китая в Одессе получило незначительные повреждения в результате российских ударов по городу", - добавил он.

Путин продолжает эскалацию и террор

Как отметил министр, повреждение китайского консульства является лучшей метафорой того, как российский диктатор продолжает эскалацию войны и террора, привлекая к этому северокорейские войска, иранское оружие и некоторых китайских производителей.

"Безопасность в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе неразрывно связаны между собой. Это не соревнование за внимание. Противодействие российской агрессии и террору в Европе непосредственно способствует усилению безопасности на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе", - отметил Сибига.

Глава ведомства призвал Соединенные Штаты Америки (США) и международное сообщество усилить давление на режим в Москве и его военный бюджет. В том же числе ударить по всем остальным, кто поддерживает военные действия России.

Обстрел Украины в ночь на 4 июля

В ночь на 4 июля российские войска осуществили массированный воздушный удар по территории Украины, задействовав 550 единиц ударных средств. Среди них - 539 дронов, одна ракета "Кинжал", шесть баллистических ракет "Искандер-М" или KN-23, а также четыре крылатые ракеты "Искандер-К".

Главным направлением атаки была столица. Подробнее об обстреле Киева - в материале РБК-Украина.

Под удар также попали Днепропетровская, Сумская, Харьковская, Черниговская и Киевская области.

В результате обстрела в Киеве было повреждено консульство Польши.

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