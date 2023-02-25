ua ru
Сб, 25 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Одесі незабаром відкриється McDonald’s: в ЗМІ дізнались терміни

Новость на русском →
Субота 25 лютого 2023 17:24
В Одесі незабаром відкриється McDonald’s: в ЗМІ дізнались терміни Фото: в Одесі незабаром відкриється McDonald’s (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Вже найближчими місяцями в Одесі відкриють McDonald’s. Заклад почав набирати персонал.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал місцевого видання "Думская".

"Мак відкриється в... Згідно з даними "Думской", McDonald’s в Одесі може відкритися в березні-квітні. Зараз у фаст-фуд активно набирають персонал", - пише видання.

Нагадаємо, РБК-Україна писало адреси закладів популярної мережі McDonald’s, які наразі працюють у Києві.

Тим часом мережа нещодавно закрилась у Казахстані.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МакДональдз Одеса
NEWS
Зеленський назвав кількість окупованих Росією населених пунктів в Україні
Зеленський назвав кількість окупованих Росією населених пунктів в Україні
DAILY
Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни