В Одесі незабаром відкриється McDonald’s: в ЗМІ дізнались терміни
Фото: в Одесі незабаром відкриється McDonald’s (Віталій Носач, РБК-Україна)
Вже найближчими місяцями в Одесі відкриють McDonald’s. Заклад почав набирати персонал.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал місцевого видання "Думская".
"Мак відкриється в... Згідно з даними "Думской", McDonald’s в Одесі може відкритися в березні-квітні. Зараз у фаст-фуд активно набирають персонал", - пише видання.
Нагадаємо, РБК-Україна писало адреси закладів популярної мережі McDonald’s, які наразі працюють у Києві.
Тим часом мережа нещодавно закрилась у Казахстані.
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