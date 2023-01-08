Казахстан підтвердив закриття McDonald's в країні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство сільського господарства в Республіці Казахстан.

Днями в мережі з'явилась інформація про закриття McDonald's в Казахстані через відсутність в країні м'яса, що могло б замінити російське. Адже після початку повномаштабного вторгнення Росії на територію України компанія вийшла з РФ і ввела заборону на буль яку співпрацю з російськими компаніями.

За словами міністерства, представники McDonald's в перспективі готові були перейти на казахстанську продукцію. Проте впровадження вітчизняними виробниками високих стандартів компанії зайняло певний час. До переходу на місцеву сировину на прохання представників McDonald's міністерство сільського господарства та інші державні органи були та й зараз готові сприяти прискоренню та спрощенню процедур постачання продукції з третіх країн, щоб не допустити закриття мережі ресторанів на території країни.

Наразі казахстанські виробники м'ясної та молочної продукції вже почали роботу з приведення виробництва у відповідність до вимог McDonald's, і на початку 2023 року були заплановані роботи з аудиту підприємств. Однак у зв'язку із закриттям McDonald's запланований аудит не відбувся.

"Потрібно відзначити, щоб стати постачальником сировини або напівфабрикатів для компанії McDonald's необхідно пройти сертифікацію, що передбачає жорсткі та дорогі вимоги до всього ланцюжка виробництва: від кормів тварин до упаковки. При цьому гарантії, що компанія вибере того чи іншого постачальника – немає", - повідомили в міністерстві.