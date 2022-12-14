У Києві відкриваються ще два McDonald's: де вони знаходяться
Фото: У Києві відновлять роботу ще два McDonald's (Getty Images)
У Києві відновлюють свою роботу ще два заклади популярної мережі McDonald's.
Про радісну новину для українців повідомили на офіційній сторінці компанії у Facebook.
Де відкриються "маки"
Отже, два нових кафе відновлять свою роботу за адресами:
- Пл. Деміївська, 1/3 (Центральний автовокзал)
- Вул. В. Гетьмана, 1-А (ст. метро "Шулявська")
"Коли за вікном -5, ми говоримо +2. Два наші заклади у Києві відновили роботу!" - сказано у повідомленні компанії.
Які ще МакДональдси у Києві працюють:
- просп. Гагаріна, 2-а
- просп. Бажана, 3-б
- вул. Гришка, 7
- вул. Вишгородська, 33-а
- вул. Велика Васильківська, 22
- просп. Броварський, 27
- просп. Палладіна, 7-а
- просп. Курбаса, 19-а
- просп. Оболонський, 26-а
- вул. Є. Сверстюка, 1
- просп. Перемоги, 138
- просп. Бажана, 8
- вул. Хоткевича Гната, 1-в
- просп. Степана Бандери, 12-а
- вул. Оноре де Бальзака, 2-а
- вул. Миколайчука,16
- пл. Героїв Бресту, 5
- вул. Архітектора Вербицького, 1
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м. Київ, площа Севастопольська, 1
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м. Київ, станція метро Хрещатик, вул. Хрещатик, 19-А
Зазначимо, що всі ресторани працюють із 09:00 до 21:00. Під час повітряної тривоги ресторани закриваються та відвідувачів просять пройти до найближчих укриттів.
До речі, раніше ми розповідали, чому українці так чекали на відкриття МакДональдс.
А ще ми писали про те, як працюватимуть ресторани МакДональдс під час відключення світла.