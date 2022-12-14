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У Києві відкриваються ще два McDonald's: де вони знаходяться

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Київ, Середа 14 грудня 2022 10:06
У Києві відкриваються ще два McDonald's: де вони знаходяться Фото: У Києві відновлять роботу ще два McDonald's (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

У Києві відновлюють свою роботу ще два заклади популярної мережі McDonald's.

Про радісну новину для українців повідомили на офіційній сторінці компанії у Facebook.

Де відкриються "маки"

Отже, два нових кафе відновлять свою роботу за адресами:

  • Пл. Деміївська, 1/3 (Центральний автовокзал)
  • Вул. В. Гетьмана, 1-А (ст. метро "Шулявська")

"Коли за вікном -5, ми говоримо +2. Два наші заклади у Києві відновили роботу!" - сказано у повідомленні компанії.

Які ще МакДональдси у Києві працюють:

  • просп. Гагаріна, 2-а
  • просп. Бажана, 3-б
  • вул. Гришка, 7
  • вул. Вишгородська, 33-а
  • вул. Велика Васильківська, 22
  • просп. Броварський, 27
  • просп. Палладіна, 7-а
  • просп. Курбаса, 19-а
  • просп. Оболонський, 26-а
  • вул. Є. Сверстюка, 1
  • просп. Перемоги, 138
  • просп. Бажана, 8
  • вул. Хоткевича Гната, 1-в
  • просп. Степана Бандери, 12-а
  • вул. Оноре де Бальзака, 2-а
  • вул. Миколайчука,16
  • пл. Героїв Бресту, 5
  • вул. Архітектора Вербицького, 1

  • м. Київ, площа Севастопольська, 1

  • м. Київ, станція метро Хрещатик, вул. Хрещатик, 19-А

Зазначимо, що всі ресторани працюють із 09:00 до 21:00. Під час повітряної тривоги ресторани закриваються та відвідувачів просять пройти до найближчих укриттів.

До речі, раніше ми розповідали, чому українці так чекали на відкриття МакДональдс.

А ще ми писали про те, як працюватимуть ресторани МакДональдс під час відключення світла.

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