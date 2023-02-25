В Одессе в скором времени откроется McDonald's: в СМИ узнали сроки
Фото: в Одессе в скором времени откроется McDonald’s (Виталий Носач, РБК-Украина)
Уже в ближайшие месяцы в Одессе откроют McDonald's. Заведение начало набирать персонал.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал местного издания "Думская".
"Мак откроется в... Согласно данным "Думской", McDonald's в Одессе может открыться в марте-апреле. Сейчас в фаст-фуд активно набирают персонал", - пишет издание.
Напомним, РБК-Украина писало адреса заведений популярной сети McDonald's, работающих в настоящее время в Киеве.
Тем временем сеть недавно закрылась в Казахстане.
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