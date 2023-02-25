В Одессе в скором времени откроется McDonald's: в СМИ узнали сроки

Фото: в Одессе в скором времени откроется McDonald’s (Виталий Носач, РБК-Украина)

Уже в ближайшие месяцы в Одессе откроют McDonald's. Заведение начало набирать персонал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал местного издания "Думская".