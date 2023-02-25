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В Одессе в скором времени откроется McDonald's: в СМИ узнали сроки

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Суббота 25 февраля 2023 17:24
В Одессе в скором времени откроется McDonald's: в СМИ узнали сроки Фото: в Одессе в скором времени откроется McDonald’s (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Уже в ближайшие месяцы в Одессе откроют McDonald's. Заведение начало набирать персонал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал местного издания "Думская".

"Мак откроется в... Согласно данным "Думской", McDonald's в Одессе может открыться в марте-апреле. Сейчас в фаст-фуд активно набирают персонал", - пишет издание.

Напомним, РБК-Украина писало адреса заведений популярной сети McDonald's, работающих в настоящее время в Киеве.

Тем временем сеть недавно закрылась в Казахстане.

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