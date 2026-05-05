В Одесі напали на авто ТЦК, частина військовозобов’язаних втекла

Згідно з повідомленням, інцидент стався під час транспортування людей до мобілізаційного центру для проходження військово-лікарської комісії.

Два цивільні автомобілі заблокували рух службового транспорту. Після цього група невстановлених осіб пошкодила вікна авто та розпилила газ подразнювальної дії всередину салону.

У ТЦК зазначили, що такі дії створили реальну загрозу життю та здоров’ю військовослужбовців супроводу та осіб, які перебували в автомобілі.

За попередньою оцінкою, напад міг бути заздалегідь спланований. Його метою, ймовірно, було сприяння ухиленню від військового обов’язку.

Під час інциденту троє військовозобов’язаних скористалися ситуацією та втекли.

В Одеському обласному ТЦК наголосили, що подібні дії можуть бути кваліфіковані як умисне перешкоджання законній діяльності Збройних сил України.

Наразі ініційовано звернення до правоохоронних органів для встановлення всіх причетних осіб.

"Усі учасники інциденту будуть ідентифіковані та їхні дії будуть кваліфіковані відповідно до діючого українського законодавства", - наголосили в ТЦК.

Напади на ТЦК в Україні

Останнім часом в Україні помітно збільшилась кількість інцидентів, пов’язаних із нападами на військовослужбовців ТЦК. За інформацією Національної поліції, з початку повномасштабної війни вже зафіксовано понад 600 таких випадків, і ця цифра продовжує зростати.

У самих ТЦК попереджають, що ситуація стає дедалі напруженішою. Зокрема, 18 квітня у Яворові на Львівщині кілька осіб увірвалися до приміщення центру та намагалися атакувати військових - частину з них затримали.