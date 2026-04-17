Напади на військових ТЦК в Україні: в яких областях кількість випадків "зашкалює"

В Україні фіксують небезпечну динаміку нападів на військових ТЦК та СП. У деяких регіонах ситуація виглядає найбільш тривожно.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київського обласного ТЦК та СП у Facebook.

Про що свідчить динаміка інцидентів із ТЦК

У Київському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) розповіли, що статистикою про напади на військових ТЦК поділилась раніше Національна поліція.

Зазначається, що в цілому - від початку повномасштабного вторгнення РФ - було зафіксовано вже понад 600 нападів на військових ТЦК.

"Причому динаміка інцидентів стає дедалі загрозливішою", - наголошується у повідомленні.

Де зафіксували найбільше нападів на ТЦК

Станом на 12 квітня 2026 року, згідно з інформацією Нацполіції, в Україні зафіксували 620 нападів на представників ТЦК.

При цьому до трійки антирекордсменів потрапили:

Харківська область - 69 випадків;

місто Київ - 53;

Дніпропетровська область - 45.

Тим часом у столичному регіоні - в Київській області - було зафіксовано 24 випадки нападів на ТЦК.

Скільки нападів на ТЦК сталось в інших областях

Виходячи зі статистики від Нацполіції, по інших областях України кількість зафіксованих нападів на представників ТЦК варіюється:

у Волинській області - 39;

у Львівській - 37;

в Одеській - 36;

у Чернігівській - 34;

у Хмельницькій - 30;

у Миколаївській та Рівненській - по 29;

у Черкаській та Полтавській - по 26;

в Івано-Франківській - 22;

у Запорізькій - 20;

у Тернопільській - 17;

у Вінницькій та Закарпатській - по 16;

у Чернівецькій - 15;

у Житомирській - 14;

у Сумській та Кіровоградській - по 11.

Крім того, один такий випадок стався у Херсонській області.