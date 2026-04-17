Напади на військових ТЦК в Україні: в яких областях кількість випадків "зашкалює"
В Україні фіксують небезпечну динаміку нападів на військових ТЦК та СП. У деяких регіонах ситуація виглядає найбільш тривожно.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київського обласного ТЦК та СП у Facebook.
Про що свідчить динаміка інцидентів із ТЦК
У Київському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) розповіли, що статистикою про напади на військових ТЦК поділилась раніше Національна поліція.
Зазначається, що в цілому - від початку повномасштабного вторгнення РФ - було зафіксовано вже понад 600 нападів на військових ТЦК.
"Причому динаміка інцидентів стає дедалі загрозливішою", - наголошується у повідомленні.
Де зафіксували найбільше нападів на ТЦК
Станом на 12 квітня 2026 року, згідно з інформацією Нацполіції, в Україні зафіксували 620 нападів на представників ТЦК.
При цьому до трійки антирекордсменів потрапили:
- Харківська область - 69 випадків;
- місто Київ - 53;
- Дніпропетровська область - 45.
Тим часом у столичному регіоні - в Київській області - було зафіксовано 24 випадки нападів на ТЦК.
Публікація ТЦК (скриншот: facebook.com/Київський обласний ТЦК та СП)
Скільки нападів на ТЦК сталось в інших областях
Виходячи зі статистики від Нацполіції, по інших областях України кількість зафіксованих нападів на представників ТЦК варіюється:
- у Волинській області - 39;
- у Львівській - 37;
- в Одеській - 36;
- у Чернігівській - 34;
- у Хмельницькій - 30;
- у Миколаївській та Рівненській - по 29;
- у Черкаській та Полтавській - по 26;
- в Івано-Франківській - 22;
- у Запорізькій - 20;
- у Тернопільській - 17;
- у Вінницькій та Закарпатській - по 16;
- у Чернівецькій - 15;
- у Житомирській - 14;
- у Сумській та Кіровоградській - по 11.
Крім того, один такий випадок стався у Херсонській області.
