Напади на військових ТЦК в Україні: в яких областях кількість випадків "зашкалює"

10:24 17.04.2026 Пт
2 хв
Ситуація серйозна, адже загальна кількість "офіційних" інцидентів вже нараховує сотні випадків
aimg Ірина Костенко
Напади на представників ТЦК в Україні стаються дедалі частіше (фото ілюстративне: facebook.com/CherkasyTCK)

В Україні фіксують небезпечну динаміку нападів на військових ТЦК та СП. У деяких регіонах ситуація виглядає найбільш тривожно.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київського обласного ТЦК та СП у Facebook.

Про що свідчить динаміка інцидентів із ТЦК

У Київському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) розповіли, що статистикою про напади на військових ТЦК поділилась раніше Національна поліція.

Зазначається, що в цілому - від початку повномасштабного вторгнення РФ - було зафіксовано вже понад 600 нападів на військових ТЦК.

"Причому динаміка інцидентів стає дедалі загрозливішою", - наголошується у повідомленні.

Де зафіксували найбільше нападів на ТЦК

Станом на 12 квітня 2026 року, згідно з інформацією Нацполіції, в Україні зафіксували 620 нападів на представників ТЦК.

При цьому до трійки антирекордсменів потрапили:

  • Харківська область - 69 випадків;
  • місто Київ - 53;
  • Дніпропетровська область - 45.

Тим часом у столичному регіоні - в Київській області - було зафіксовано 24 випадки нападів на ТЦК.

Напади на військових ТЦК в Україні: в яких областях кількість випадків &quot;зашкалює&quot;Публікація ТЦК (скриншот: facebook.com/Київський обласний ТЦК та СП)

Скільки нападів на ТЦК сталось в інших областях

Виходячи зі статистики від Нацполіції, по інших областях України кількість зафіксованих нападів на представників ТЦК варіюється:

  • у Волинській області - 39;
  • у Львівській - 37;
  • в Одеській - 36;
  • у Чернігівській - 34;
  • у Хмельницькій - 30;
  • у Миколаївській та Рівненській - по 29;
  • у Черкаській та Полтавській - по 26;
  • в Івано-Франківській - 22;
  • у Запорізькій - 20;
  • у Тернопільській - 17;
  • у Вінницькій та Закарпатській - по 16;
  • у Чернівецькій - 15;
  • у Житомирській - 14;
  • у Сумській та Кіровоградській - по 11.

Крім того, один такий випадок стався у Херсонській області.

