У Дніпрі чоловік відкрив вогонь по працівниках ТЦК, двох із них поранено

19:55 04.05.2026 Пн
2 хв
Поліція встановлює обставини стрілянини
aimg Марія Науменко
У Дніпрі чоловік відкрив вогонь по працівниках ТЦК, двох із них поранено Фото: карети швидкої допомоги та медики на місці події (Getty Images)
Під час роботи групи оповіщення у Дніпрі пролунали постріли, у результаті чого травмовано двох представників ТЦК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Дніпра.

Інцидент стався 4 травня у Соборному районі міста. За даними правоохоронців, стрілянина сталася під час проведення заходів оповіщення.

Як зазначили у поліції, місцевий мешканець здійснив постріли в бік групи оповіщення. У результаті двоє представників ТЦК отримали травми.

Наразі поліція встановлює всі обставини події. Також вирішується питання щодо правової кваліфікації інциденту.

Напади на ТЦК в Україні

Нагадаємо, останнім часом в Україні фіксують зростання кількості нападів на військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За даними Національної поліції, від початку повномасштабного вторгнення зареєстровано вже понад 600 таких інцидентів, і їхня кількість продовжує зростати.

У ТЦК зазначають, що ця тенденція набуває дедалі загрозливішого характеру. Зокрема, 18 квітня у Яворові на Львівщині троє людей увірвалися до приміщення військкомату та намагалися напасти на військових - частину нападників затримали.

Вже 23 квітня у Чернівецькій області чоловік із ножем та гайковим ключем напав на працівників ТЦК - його затримали та заарештували.

Ще один інцидент стався 29 квітня на Рівненщині. У селі Верба Дубенського району чоловік із автоматичною зброєю відкрив вогонь по групі оповіщення та поліцейському під час перевірки документів. Унаслідок стрілянини є поранені, а нападника оголосили в розшук.

