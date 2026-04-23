Чоловік з ножем та гайковим ключем напав на працівників ТЦК

У Чернівецькій області чоловік з ножем та гайковим ключем у автомобілі напав на працівників ТЦК. В результаті інциденту підозрюваного заарештували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Чернівецької обласної прокуратури.

"За процесуального керівництва прокурорів Дністровської окружної прокуратури 29-річному місцевому жителю повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство військовослужбовців та хуліганстві", - зазначили у прокуратурі.

За даними слідства, 20 квітня неподалік села Струмок Дністровського району Чернівецької області під час перевезення чоловіка до мобілізаційного центру між ним і двома військовослужбовцями районного ТЦК та СП (33 та 51 років) виник конфлікт.

Деталі нападу

У ході суперечки підозрюваний дістав ніж і завдав обом потерпілим кількох ударів у ділянку шиї. Після нападу чоловік також пошкодив службовий автомобіль ТЦК та вдарив одного з військовослужбовців гайковим ключем у передпліччя.

Двом військовослужбовцям вчасно надано медичну допомогу, наразі їх життю нічого не загрожує. Підозрюваного взято під варту.