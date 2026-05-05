В Одессе напали на авто ТЦК, часть военнообязанных сбежала

Согласно сообщению, инцидент произошел во время транспортировки людей в мобилизационный центр для прохождения военно-врачебной комиссии.

Два гражданских автомобиля заблокировали движение служебного транспорта. После этого группа неустановленных лиц повредила окна авто и распылила газ раздражающего действия внутрь салона.

В ТЦК отметили, что такие действия создали реальную угрозу жизни и здоровью военнослужащих сопровождения и лиц, находившихся в автомобиле.

По предварительной оценке, нападение могло быть заранее спланировано. Его целью, вероятно, было содействие уклонению от воинского долга.

Во время инцидента трое военнообязанных воспользовались ситуацией и скрылись.

В Одесском областном ТЦК отметили, что подобные действия могут быть квалифицированы как умышленное препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины.

Сейчас инициировано обращение в правоохранительные органы для установления всех причастных лиц.

"Все участники инцидента будут идентифицированы и их действия будут квалифицированы в соответствии с действующим украинским законодательством", - отметили в ТЦК.

Нападения на ТЦК в Украине

В последнее время в Украине заметно увеличилось количество инцидентов, связанных с нападениями на военнослужащих ТЦК. По информации Национальной полиции, с начала полномасштабной войны уже зафиксировано более 600 таких случаев, и эта цифра продолжает расти.

В самих ТЦК предупреждают, что ситуация становится все более напряженной. В частности, 18 апреля в Яворове на Львовщине несколько человек ворвались в помещение центра и пытались атаковать военных - часть из них задержали.