На Львівщині троє людей увірвались до ТЦК й напали на військових

11:28 18.04.2026 Сб
Чим закінчився нічний штурм військкомату?
aimg Марія Науменко
На Львівщині троє людей увірвались до ТЦК й напали на військових Ілюстративне фото (Getty Images)

У Яворові на Львівщині троє людей увірвалися до приміщення ТЦК і спробували напасти на військовослужбовців. Частину нападників уже затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Львівського ОТЦК та СП.

Згідно з повідомленням, інцидент стався 17 квітня близько 22:20 у приміщенні Яворівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

"У приміщення Яворівського РТЦК та СП увірвалося троє осіб, які здійснили спробу нападу на військовослужбовців взводу охорони", - зазначили в ТЦК.

Там додали, що військовослужбовці змогли зупинити нападників. Після цього на місце прибули правоохоронці.

Двох учасників інциденту затримали, ще одного наразі розшукують.

"Під час масштабної війни із російськими окупантами силу й злість варто було б застосовувати проти ворога. Однак, на жаль, знаходяться ті, хто вважає за можливе деморалізувати власне суспільство й нападати на своїх же військових", - підкреслили в пресслужбі.

В ТЦК наголосили, що за українським законодавством, і за законами моралі, "такі вчинки не мають подвійних трактувань".

"Правову оцінку цьому злочину надасть суд. Ведеться досудове розслідування. Нападники, безсумнівно, понесуть відповідальність згідно чинного законодавства", - підсумовується в повідомленні.

В Україні фіксують зростання кількості нападів на військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

За даними Національної поліції, від початку повномасштабного вторгнення зареєстровано вже понад 600 таких інцидентів, і їхня кількість продовжує зростати. У ТЦК зазначають, що ця тенденція набуває дедалі загрозливішого характеру.

Найбільше випадків зафіксовано в Харківській області, Києві та Дніпропетровській області.

