В Одесі 3 дрони вдарили по гуртожитках, пожежу ліквідовано

"По Одесі вночі ворог спрямував атаку 15 Shahed-131/136", - йдеться у повідомленні.

12 дронів противника збили бійці Сил протиповітряної оборони та мобільних вогневих груп.

"3 дрони вдарили по гуртожитках одного з навчальних закладів Одеси. Пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали", - розповіли військові.

Також в ОК "Південь" показали фото уламків ворожих безпілотників під назвою "Герань" - так РФ зазвичай маркує іранські "Шахеди". На них на хвостовиках були написи "Zа Москву" та "Zа Кремль".

"На хвостовиках дронів "сакрально" зазначено причину атаки", - йдеться в публікації.

Такі послання були написані росіянами на дронах, які використовували для нічної атаки Одеси 4 травня (фото: facebook.com/OperationalCommandSouth)