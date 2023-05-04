В Одессе 3 дрона ударили по общежитиям, пожар ликвидирован

"По Одессе ночью враг направил атаку 15 Shahed-131/136", - говорится в сообщении.

12 дронов противника сбили бойцы Сил противовоздушной обороны и мобильных огневых групп.

"3 дрона ударили по общежитиям одного из учебных заведений Одессы. Пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали", - рассказали военные.

Также в ОК "Юг" показали фото обломков вражеских беспилотников с названием "Герань" - так РФ обычно маркирует иранские "Шахеды". На них на хвостовиках были надписи "Zа Москву" и "Zа Кремль".

"На хвостовиках дронов "сакрально" отмечена причина атаки", - говорится в публикации.

Такие "послания" были написаны россиянами на дронах, которые использовали для ночной атаки Одессы 4 мая (фото: facebook.com/OperationalCommandSouth)