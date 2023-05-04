RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одессе 3 дрона ударили по общежитиям, пожар ликвидирован

Фото: россияне атаковали Одессу дронами-камикадзе (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты этой ночью атаковали Одессу, выпустив по городу 15 дронов типа "Шахед". В результате действий украинских защитников 12 из вражеских беспилотников были уничтожены, однако 3 БПЛА ударили по общежитиям одного из учебных заведений.

Об этом 4 мая передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Оперативного командования "Юг".

"По Одессе ночью враг направил атаку 15 Shahed-131/136", - говорится в сообщении.

12 дронов противника сбили бойцы Сил противовоздушной обороны и мобильных огневых групп.

"3 дрона ударили по общежитиям одного из учебных заведений Одессы. Пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали", - рассказали военные.

Также в ОК "Юг" показали фото обломков вражеских беспилотников с названием "Герань" - так РФ обычно маркирует иранские "Шахеды". На них на хвостовиках были надписи "Zа Москву" и "Zа Кремль".

"На хвостовиках дронов "сакрально" отмечена причина атаки", - говорится в публикации.

Такие "послания" были написаны россиянами на дронах, которые использовали для ночной атаки Одессы 4 мая (фото: facebook.com/OperationalCommandSouth)

Ранее сообщалось, что во время нынешней ночной атаки по Киеву все ракеты и дроны российских оккупантов были уничтожены силами ПВО ВСУ.

Напомним, в эту ночь в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.

Так, взрывы звучали в Запорожье, Краматорске, Славянске, Одессе и Киеве - в столице сообщали о работе ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одессаатака дроновВойна России против Украины