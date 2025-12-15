ua en ru
На Одещині без світла залишається понад 430 тисяч абонентів, - Міненерго

Понеділок 15 грудня 2025 11:28
UA EN RU
На Одещині без світла залишається понад 430 тисяч абонентів, - Міненерго Ілюстративне фото: на Одещині без світла залишається понад 430 тисяч абонентів (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Понад 430 тисяч абонентів в Одеській області все ще залишаються без світла після масованої атаки РФ. Через нові удари також є знеструмлення у ще двох областях, в окремих регіонах тривають графіки відключень,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.

"Ситуація в енергосистемі України залишається складною, але контрольованою. Росія щодня завдає ударів по об’єктах генерації, передачі та розподілу електроенергії, насамперед у прикордонних і прифронтових регіонах", - йдеться у повідомленні.

Як вказали у Міненерго, впродовж вихідних однієї з наймасованіших атак зазнала Одеська область. Ворог цілеспрямовано бив по об’єктах розподілу та передачі електроенергії, зокрема по підстанціях НЕК "Укренерго". Тимчасово без електропостачання залишалися споживачі Одещини, Миколаївщини та Херсонщини.

За даними відомства, протягом вихідних енергетикам вдалося відновити електропостачання для понад 184 тисяч споживачів та об’єктів критичної інфраструктури в Одесі та області.

"Водночас без світла в регіоні залишається понад 430 тисяч абонентів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають безперервно. На Миколаївщині електропостачання вже повернуто для понад 345 тисяч споживачів", - повідомили у Міненерго.

Тим часом в Укренерго додали, що сьогодні вночі ворог завдав дронових ударів по енергооб’єктах у кількох областях. Внаслідок цього - на ранок є знеструмлені споживачі в Донецькій і Дніпропетровській областях.

На Дніпропетровщині внаслідок повторного ворожого обстрілу енергетичного об’єкта поранено працівника енергетичної галузі. Постраждалого доставлено до лікарні, йому надається необхідна медична допомога.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури в окремих регіонах України продовжують діяти графіки погодинних відключень. Загалом по країні, окрім південних регіонів, ситуація поступово покращується.

Атака на південь України та наслідки

Нагадаємо, у ніч на суботу, 13 грудня, Росія здійснила масовану атаку на Одесу, Одеську область та низку інших міст півдня України.

Під час обстрілу ворог застосував ракети різних типів і ударні безпілотники. Зокрема, у напрямку Одещини летіли крилаті ракети "Калібр", гіперзвукові "Кинджал" та балістичні ракети.

Унаслідок атаки в регіоні виникли перебої з електро- та водопостачанням. Частковий блекаут також зафіксували у Херсонській та Миколаївській областях.

На даний момент відомо, що в Одесі ведуться роботи з відновлення подачі електроенергії, води та опалення. При цьому глава ГВА Сергій Лисак уточнив, що робити прогнози поки ще рано.

Згодом з'явилася інформація, що в місті Арциз Одеської області світла може не бути протягом тижня. Все через нічну атаку РФ по енергетиці.

Детальніше про наслідки нічної атаки РФ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

А в окремому матеріалі можна дізнатися, як працюють магазини, транспорт і банки в Одесі після масованого удару росіян.

