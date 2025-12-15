ua en ru
Пн, 15 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

В Одесской области без света остается более 430 тысяч абонентов, - Минэнерго

Понедельник 15 декабря 2025 11:28
UA EN RU
В Одесской области без света остается более 430 тысяч абонентов, - Минэнерго Иллюстративное фото: в Одесской области без света остается более 430 тысяч абонентов (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Более 430 тысяч абонентов в Одесской области все еще остаются без света после массированной атаки РФ. Из-за новых ударов также есть обесточивание в еще двух областях, в отдельных регионах продолжаются графики отключений,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

"Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, но контролируемой. Россия ежедневно наносит удары по объектам генерации, передачи и распределения электроэнергии, прежде всего в приграничных и прифронтовых регионах", - говорится в сообщении.

Как указали в Минэнерго, в течение выходных одной из самых массированных атак подверглась Одесская область. Враг целенаправленно бил по объектам распределения и передачи электроэнергии, в частности по подстанциям НЭК "Укрэнерго". Временно без электроснабжения оставались потребители Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

По данным ведомства, в течение выходных энергетикам удалось восстановить электроснабжение для более 184 тысяч потребителей и объектов критической инфраструктуры в Одессе и области.

"В то же время без света в регионе остается более 430 тысяч абонентов. Аварийно-восстановительныеработы продолжаются непрерывно. На Николаевщине электроснабжение уже возвращено для более 345 тысяч потребителей", - сообщили в Минэнерго.

Между тем в Укрэнерго добавили, что сегодня ночью враг нанес дроновых ударов по энергообъектам в нескольких областях. Вследствие этого - на утро есть обесточенные потребители в Донецкой и Днепропетровской областях.

На Днепропетровщине в результате повторного вражеского обстрела энергетического объекта ранен работник энергетической отрасли. Пострадавший доставлен в больницу, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Из-за повреждения энергетической инфраструктуры в отдельных регионах Украины продолжают действовать графики почасовых отключений. В целом по стране, кроме южных регионов, ситуация постепенно улучшается.

Атака на юг Украины и последствия

Напомним, в ночь на субботу, 13 декабря, Россия осуществила массированную атаку на Одессу, Одесскую область и ряд других городов юга Украины.

Во время обстрела враг применил ракеты различных типов и ударные беспилотники. В частности, в направлении Одесской области летели крылатые ракеты "Калибр", гиперзвуковые "Кинжал" и баллистические ракеты.

В результате атаки в регионе возникли перебои с электро- и водоснабжением. Частичный блэкаут также зафиксировали в Херсонской и Николаевской областях.

На данный момент известно, что в Одессе ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии, воды и отопления. При этом глава ГОА Сергей Лысак уточнил, что делать прогнозы пока еще рано.

Впоследствии появилась информация, что в городе Арциз Одесской области света может не быть в течение недели. Все из-за ночной атаки РФ по энергетике.

Подробнее о последствиях ночной атаки РФ - читайте в материале РБК-Украина.

А в отдельном материале можно узнать, как работают магазины, транспорт и банки в Одессе после массированного удара россиян.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Минэнерго Укрэнерго Отключения света Блэкаут
Новости
В конце рамочного плана из 20 пунктов говорится о прекращении огня, - Зеленский
В конце рамочного плана из 20 пунктов говорится о прекращении огня, - Зеленский
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе