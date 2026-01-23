Очне чи дистанційне навчання? Як працюватимуть школи в Україні з 26 січня

Із понеділка, 26 січня, в низці регіонів України школи відновлюють очне навчання після вимушених канікул та дистанційки через погоду й ситуацію з електропостачанням. У деяких областях навчання й надалі відбуватиметься онлайн або продовжаться канікули.

РБК-Україна розповідає, де школярі повертаються за парти.

Волинська область

На Волині громадам дозволили самостійно відновлювати очне навчання з 26 січня, якщо це дозволяють погодні умови та стан інфраструктури. Відповідні зміни ухвалила регіональна комісія з питань ТЕБ та НС.

Голова Волинської ОВА Роман Романюк повідомив, що суттєвого похолодання більше не очікується, а ситуація з електропостачанням залишається складною, але стабільною. Місцеву владу закликали враховувати температуру в навчальних закладах і умови доїзду дітей.

У Луцькій громаді з понеділка, 26 січня, всі школи без винятку відновлюють очне навчання. Про це повідомили у Луцькій міськраді. Керівники шкіл підтвердили готовність працювати у звичному форматі та забезпечити харчування учнів.

Закарпаття (Мукачево)

У Мукачівській громаді з 26 січня навчання у всіх закладах освіти відновлюється у штатному режимі. Освітній процес проходитиме за затвердженими розкладами з дотриманням організаційних вимог.

Івано-Франківськ

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що з понеділка діти повертаються до шкіл. Навчання відновлюється в очному форматі.

Тернопіль

У Тернопільській громаді з 26 січня також відновлюється освітній процес у всіх закладах освіти. Відповідне рішення ухвалила місцева комісія з питань ТЕБ та НС.

В управлінні освіти зазначили, що всі школи та укриття забезпечені електро-, тепло- і водопостачанням, що дозволяє повноцінно проводити навчання навіть під час повітряних тривог.

Чернівецька область

У Чернівецькій області обласна влада рекомендувала продовжити канікули до 1 лютого, однак громади ухвалювали рішення індивідуально.

Станом на 21 січня:

63% шкіл працюють очно або у змішаному форматі;

37% шкіл перебувають на канікулах;

заклади вищої освіти - на запланованих канікулах.

Чернігівська область

У Чернігові школи з 19 січня працюють у дистанційному форматі. За попередньою інформацією міськради, онлайн-навчання триватиме щонайменше до 23 березня.

Водночас у разі поліпшення безпекової ситуації та стабілізації енергопостачання це рішення можуть переглянути.