Очне чи дистанційне навчання? Як працюватимуть школи в Україні з 26 січня
Із понеділка, 26 січня, в низці регіонів України школи відновлюють очне навчання після вимушених канікул та дистанційки через погоду й ситуацію з електропостачанням. У деяких областях навчання й надалі відбуватиметься онлайн або продовжаться канікули.
РБК-Україна розповідає, де школярі повертаються за парти.
Волинська область
На Волині громадам дозволили самостійно відновлювати очне навчання з 26 січня, якщо це дозволяють погодні умови та стан інфраструктури. Відповідні зміни ухвалила регіональна комісія з питань ТЕБ та НС.
Голова Волинської ОВА Роман Романюк повідомив, що суттєвого похолодання більше не очікується, а ситуація з електропостачанням залишається складною, але стабільною. Місцеву владу закликали враховувати температуру в навчальних закладах і умови доїзду дітей.
У Луцькій громаді з понеділка, 26 січня, всі школи без винятку відновлюють очне навчання. Про це повідомили у Луцькій міськраді. Керівники шкіл підтвердили готовність працювати у звичному форматі та забезпечити харчування учнів.
Закарпаття (Мукачево)
У Мукачівській громаді з 26 січня навчання у всіх закладах освіти відновлюється у штатному режимі. Освітній процес проходитиме за затвердженими розкладами з дотриманням організаційних вимог.
Івано-Франківськ
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що з понеділка діти повертаються до шкіл. Навчання відновлюється в очному форматі.
Тернопіль
У Тернопільській громаді з 26 січня також відновлюється освітній процес у всіх закладах освіти. Відповідне рішення ухвалила місцева комісія з питань ТЕБ та НС.
В управлінні освіти зазначили, що всі школи та укриття забезпечені електро-, тепло- і водопостачанням, що дозволяє повноцінно проводити навчання навіть під час повітряних тривог.
Чернівецька область
У Чернівецькій області обласна влада рекомендувала продовжити канікули до 1 лютого, однак громади ухвалювали рішення індивідуально.
Станом на 21 січня:
- 63% шкіл працюють очно або у змішаному форматі;
- 37% шкіл перебувають на канікулах;
- заклади вищої освіти - на запланованих канікулах.
Чернігівська область
У Чернігові школи з 19 січня працюють у дистанційному форматі. За попередньою інформацією міськради, онлайн-навчання триватиме щонайменше до 23 березня.
Водночас у разі поліпшення безпекової ситуації та стабілізації енергопостачання це рішення можуть переглянути.
Рішення продовжити зимові канікули
Нагадаємо, 14 січня президент Володимир Зеленський доручив Міністерству освіти і науки разом із місцевою владою напрацювати пропозиції щодо організації навчання в умовах надзвичайної ситуації в енергосистемі. Це питання розглядали під час наради, присвяченої стабільності енергопостачання, з окремим акцентом на ситуацію в Києві.
Згодом Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасове призупинення очного навчання через наслідки надзвичайної ситуації.
Водночас освітній омбудсмен Надія Лещик зауважила, що подовжені зимові канікули можуть компенсуватися або скороченням весняних канікул, або продовженням навчального процесу у червні 2026 року.
Також ми розповідали про те, як школи працюють із 19 січня в різних регіонах - очно, дистанційно чи залишаються на канікулах.