Очное или дистанционное обучение? Как будут работать школы в Украине с 26 января

С понедельника, 26 января, в ряде регионов Украины школы возобновляют очное обучение после вынужденных каникул и дистанционки из-за погоды и ситуации с электроснабжением. В некоторых областях обучение и в дальнейшем будет проходить онлайн или продолжатся каникулы.

Волынская область

На Волыни общинам разрешили самостоятельно восстанавливать очное обучение с 26 января, если это позволяют погодные условия и состояние инфраструктуры. Соответствующие изменения приняла региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Председатель Волынской ОГА Роман Романюк сообщил, что существенного похолодания больше не ожидается, а ситуация с электроснабжением остается сложной, но стабильной. Местные власти призвали учитывать температуру в учебных заведениях и условия проезда детей.

В Луцкой общине с понедельника, 26 января, все школы без исключения восстанавливают очное обучение. Об этом сообщили в Луцком горсовете. Руководители школ подтвердили готовность работать в обычном формате и обеспечить питание учащихся.

Закарпатье (Мукачево)

В Мукачевской общине с 26 января обучение во всех учебных заведениях возобновляется в штатном режиме. Образовательный процесс будет проходить по утвержденным расписаниям с соблюдением организационных требований.

Ивано-Франковск

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что с понедельника дети возвращаются в школы. Обучение возобновляется в очном формате.

Тернополь

В Тернопольской общине с 26 января также восстанавливается образовательный процесс во всех учебных заведениях. Соответствующее решение приняла местная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

В управлении образования отметили, что все школы и укрытия обеспечены электро-, тепло- и водоснабжением, что позволяет полноценно проводить обучение даже во время воздушных тревог.

Черновицкая область

В Черновицкой области областные власти рекомендовали продлить каникулы до 1 февраля, однако громады принимали решение индивидуально.

По состоянию на 21 января:

63% школ работают очно или в смешанном формате;

37% школ находятся на каникулах;

высшие учебные заведения - на запланированных каникулах.

Черниговская область

В Чернигове школы с 19 января работают в дистанционном формате. По предварительной информации горсовета, онлайн-обучение продлится как минимум до 23 марта.

Вместе с тем в случае улучшения ситуации с безопасностью и стабилизации энергоснабжения это решение могут пересмотреть.