Головна » Життя » Освіта

Канікули в Україні триватимуть до 1 лютого: МОН ухвалило рішення

Україна, Четвер 15 січня 2026 21:27
UA EN RU
Канікули в Україні триватимуть до 1 лютого: МОН ухвалило рішення Фото: канікули в Україні продовжили до лютого (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Міністерство освіти та науки ухвалило рішення щодо продовження канікул в Україні у зв'язку з безпековою ситуацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МОН в Telegram.

"Через наслідки надзвичайної ситуації уряд ухвалив рішення щодо тимчасового припинення освітнього процесу в очній формі в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти залежно від безпекової ситуації в регіоні", - йдеться у заяві міністерства.

Зазначається, що ОВА та інші центральні органи виконавчої влади мають вжити заходів щодо:

  • переходу на дистанційну форму навчання або
  • продовження/запровадження зимових канікул до 1 лютого 2026 року.

Крім того, КМДА має продовжити або запровадити зимові канікули до 1 лютого 2026 року. Київські заклади дошкільної освіти будуть ухвалювати рішення щодо продовження роботи з огляду на ситуацію на місцях.

Що передувало

Президент України Володимир Зеленський доручив вчора, 14 січня, Міносвіти та місцевій владі підготувати пропозиції щодо освітнього процесу на час надзвичайної ситуації в енергетичній системі країни.

Заява лідера країни пролунала під час наради щодо надзвичайних обставин в енергосистемі України, на якій окрему увагу було приділено Києву.

Обстріли України

Нагадаємо, зранку 15 січня окупанти атакували Київ дронами. Під час атаки російських окупантів уламки безпілотника впали на 15-поверховий житловий будинок, зруйновано стіну на технічному поверсі будівлі.

В ніч на 13 січня російські війська запустили по території України майже 300 дронів та десятки ракет різних типів. Близько 02:00 Київ атакували балістичними ракетами - у Києві лунали вибухи. Пізніше, під ранок, місто знову зазнало ракетного обстрілу.

Під ворожим вогнем тієї ночі опинилися також Харків, Одеса й Кривий Ріг. Повідомляється про загиблих, поранених та значні руйнування. Зокрема, у Харкові внаслідок удару по терміналу "Нової пошти" загинули четверо людей.

Вдень у вівторок, 13 січня, росіяни атакували енергооб’єкти Запоріжжя. Внаслідок обстрілів поранено двох працівниць обленерго та є знеструмлення значної кількості споживачів.

Вчора, за підсумками наради з надзвичайних обставин президент України Володимир Зеленський розповів, що через російські удари по енергооб'єктах було ухвалено рішення оголосити надзвичайну ситуацію в енергетиці.

