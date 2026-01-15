ua en ru
Головна » Життя » Освіта

Освітній омбудсмен пропонує компенсувати зимові канікули навчанням навесні або влітку

Україна , Четвер 15 січня 2026 23:41

Освітній омбудсмен пропонує компенсувати зимові канікули навчанням навесні або влітку Фото: навчання в школі (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Освітній омбудсмен України Надія Лещик припускає, що відпрацювати подовжені зимові канікули можна або за рахунок скасування весняних канікул або ж продовженого навчання у червні 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на освітного обмудсмена Надію Лещик у Facebook.

Вона зазначила, що у разі запровадження в енергетиці режиму надзвичайної ситуації доцільно продовжити канікули до кінця січня в громадах із критичними умовами. Водночас для дітей у таких регіонах пропонується організувати пришкільні табори на базі окремих закладів освіти.

Труднощі для вчителів

Лещик пояснила, що дистанційне навчання в умовах нестабільного електропостачання і зв'язку не може забезпечити рівний доступ до освіти. За її словами, вчителі також стикаються з труднощами під час проведення онлайн-уроків, а вимога працювати в неопалюваних школах не сприяє якості навчального процесу.

"Примус педагогів сидіти в холодних школах не забезпечує якісне навчання. Таке навчання не є ефективним і вже призводить до освітніх втрат", - наголосила вона.

Крім того, за словами Лещик, педагоги, залучені до чергувань у Пунктах незламності або в укриттях, не мають змоги повноцінно готуватися до дистанційних занять.

Плюси та мінуси для учнів

Омбудсмен наголосила, що перенесення навчання на березень або червень 2026 року дозволить проводити уроки у світлий час доби та за комфортнішої температури.

Вона також звернула увагу на різні позиції учасників освітнього процесу: частина підтримує канікули, інші зауважують, що для окремих дітей школа є єдиним місцем з теплом і гарячим харчуванням.

Водночас, за словами Лещик, опалювати школи, які відвідує лише незначна кількість учнів, економічно недоцільно.

"Здійснювати опалення закладів освіти, де, наприклад, з 1000 учнів, до школи ходить 50 або 100 учнів, не є доцільним", - зазначила вона.

Виходом обвітній омбудсмен назвала створення пришкільних таборів у закладах із опаленням та укриттями для дітей з кількох шкіл. Там можна організувати гуртки, секції, консультації з предметів і, за можливості, гаряче харчування.

Омбудсмен підкреслила, що в цій ситуації важливо надати школам реальну автономію, об'єктивно оцінювати умови та ухвалювати відповідальні рішення.

Нагадаємо, міністерство освіти та науки ухвалило рішення щодо продовження канікул в Україні до 1 лютого. Мова йде про заклади: дошкільної, загальної середньої, професійної, фахової передвищої, вищої освіти.

Надзвичайні обставини в енергосистемі України

Президент України Володимир Зеленський доручив 14 січня міносвіти та місцевій владі підготувати пропозиції щодо освітнього процесу на час надзвичайної ситуації в енергетичній системі країни.

Заява лідера країни пролунала під час наради щодо надзвичайних обставин в енергосистемі України, на якій окрему увагу було приділено Києву.

