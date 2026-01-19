Канікули до лютого чи дистанційка: як змінили графік навчання у різних регіонах України

Міністерство освіти і науки України ухвалило рішення про продовження зимових канікул та зміну формату навчання в закладах освіти по всій країні через безпекову ситуацію, перебої з електропостачанням і погіршення погодних умов.

Уряд дозволив тимчасово припиняти очний освітній процес у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти - залежно від ситуації в кожному регіоні.

Обласним військовим адміністраціям і центральним органам виконавчої влади доручено забезпечити перехід закладів освіти на дистанційне навчання або ж продовжити чи запровадити зимові канікули до 1 лютого 2026 року. Окреме доручення стосується Києва.

Додаткові канікули у Києві

У Києві з 19 січня запроваджують додаткові зимові канікули, які триватимуть до 1 лютого. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Києва.

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що ці канікули компенсують за рахунок скорочення весняних і одного тижня літніх канікул, водночас навчальний рік у київських школах має завершитися не пізніше 1 липня. За його словами, безпека дітей залишається пріоритетом, але місто зобов’язане забезпечити безперервність навчання навіть у складних умовах.

Навчання з обмеженнями у Київській області

У Київській області школи відновили освітній процес із 19 січня. Таке рішення ухвалила Рада оборони області після консультацій з громадами.

Голова ОВА Микола Калашник зазначив, що школи готові до роботи: забезпечені укриттями, резервними джерелами живлення, індивідуальними котельнями та гарячим харчуванням. Уроки триватимуть по 30 хвилин, а навчання у другу зміну завершуватиметься не пізніше 16:00.

Різні рішення в регіонах

У Черкаській області школи працюють у змішаному форматі: частина навчається очно, частина - дистанційно, ще частині продовжили канікули. Більшість дитсадків працюють офлайн, але формат може змінюватися залежно від ситуації.

У Чернігівській області канікули до 1 лютого продовжили в закладах обласного підпорядкування, а громадам лише рекомендували ухвалити рішення самостійно. У Чернігові школи перейшли на дистанційне навчання, яке попередньо триватиме до кінця березня.

В Івано-Франківській області всі школи пішли на канікули з 19 по 23 січня через проблеми в енергетиці. Дитсадки продовжують працювати там, де дозволяє температурний режим.

У Вінницькій області заклади освіти до 1 лютого працюватимуть дистанційно або залишатимуться на канікулах. Громади також отримали доручення зменшити навантаження на енергосистему та бути готовими до запуску пунктів незламності.

У Хмельницькій області рішення щодо формату навчання ухвалюють на рівні громад. Там, де є стабільне тепло й електропостачання, школи можуть працювати очно. Водночас окремі громади, зокрема Шепетівська, продовжили канікули до 1 лютого.

У Житомирській області більшість шкіл працюють дистанційно або перебувають на канікулах до 1 лютого. Водночас частина закладів у Житомирі з 20 січня повертається до очного або змішаного формату. Заклади вищої освіти також навчаються дистанційно або перебувають на канікулах відповідно до графіків.

У Сумах освітній процес залишається дистанційним до 1 лютого, у дитсадках працюють чергові групи.

У Полтаві школи продовжують навчання у звичайному або змішаному форматі, хоча окремі громади області перейшли на дистанційку через перебої зі світлом.

Влада наголошує, що формат навчання й надалі коригуватимуть залежно від погодних умов, ситуації в енергетиці та рівня безпеки в громадах. Головним пріоритетом залишається безпека дітей і педагогів та збереження безперервності освітнього процесу.