Канікули до лютого чи дистанційка: як змінили графік навчання у різних регіонах України
Міністерство освіти і науки України ухвалило рішення про продовження зимових канікул та зміну формату навчання в закладах освіти по всій країні через безпекову ситуацію, перебої з електропостачанням і погіршення погодних умов.
РБК-Україна розповідає, як працюють школи у різних регіонах України із 19 січня.
Уряд дозволив тимчасово припиняти очний освітній процес у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти - залежно від ситуації в кожному регіоні.
Обласним військовим адміністраціям і центральним органам виконавчої влади доручено забезпечити перехід закладів освіти на дистанційне навчання або ж продовжити чи запровадити зимові канікули до 1 лютого 2026 року. Окреме доручення стосується Києва.
Додаткові канікули у Києві
У Києві з 19 січня запроваджують додаткові зимові канікули, які триватимуть до 1 лютого. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Києва.
Міський голова Віталій Кличко повідомив, що ці канікули компенсують за рахунок скорочення весняних і одного тижня літніх канікул, водночас навчальний рік у київських школах має завершитися не пізніше 1 липня. За його словами, безпека дітей залишається пріоритетом, але місто зобов’язане забезпечити безперервність навчання навіть у складних умовах.
Навчання з обмеженнями у Київській області
У Київській області школи відновили освітній процес із 19 січня. Таке рішення ухвалила Рада оборони області після консультацій з громадами.
Голова ОВА Микола Калашник зазначив, що школи готові до роботи: забезпечені укриттями, резервними джерелами живлення, індивідуальними котельнями та гарячим харчуванням. Уроки триватимуть по 30 хвилин, а навчання у другу зміну завершуватиметься не пізніше 16:00.
Різні рішення в регіонах
У Черкаській області школи працюють у змішаному форматі: частина навчається очно, частина - дистанційно, ще частині продовжили канікули. Більшість дитсадків працюють офлайн, але формат може змінюватися залежно від ситуації.
У Чернігівській області канікули до 1 лютого продовжили в закладах обласного підпорядкування, а громадам лише рекомендували ухвалити рішення самостійно. У Чернігові школи перейшли на дистанційне навчання, яке попередньо триватиме до кінця березня.
В Івано-Франківській області всі школи пішли на канікули з 19 по 23 січня через проблеми в енергетиці. Дитсадки продовжують працювати там, де дозволяє температурний режим.
У Вінницькій області заклади освіти до 1 лютого працюватимуть дистанційно або залишатимуться на канікулах. Громади також отримали доручення зменшити навантаження на енергосистему та бути готовими до запуску пунктів незламності.
У Хмельницькій області рішення щодо формату навчання ухвалюють на рівні громад. Там, де є стабільне тепло й електропостачання, школи можуть працювати очно. Водночас окремі громади, зокрема Шепетівська, продовжили канікули до 1 лютого.
У Житомирській області більшість шкіл працюють дистанційно або перебувають на канікулах до 1 лютого. Водночас частина закладів у Житомирі з 20 січня повертається до очного або змішаного формату. Заклади вищої освіти також навчаються дистанційно або перебувають на канікулах відповідно до графіків.
У Сумах освітній процес залишається дистанційним до 1 лютого, у дитсадках працюють чергові групи.
У Полтаві школи продовжують навчання у звичайному або змішаному форматі, хоча окремі громади області перейшли на дистанційку через перебої зі світлом.
Влада наголошує, що формат навчання й надалі коригуватимуть залежно від погодних умов, ситуації в енергетиці та рівня безпеки в громадах. Головним пріоритетом залишається безпека дітей і педагогів та збереження безперервності освітнього процесу.
Що передувало
Нагадаємо, 14 січня президент Володимир Зеленський доручив МОН та місцевій владі підготувати пропозиції щодо організації освітнього процесу на період надзвичайної ситуації в енергетичній системі. Питання обговорювалося під час наради щодо стабільності енергопостачання, де окрему увагу приділили ситуації у Києві.
Пізніше уряд ухвалив рішення тимчасово призупинити очний освітній процес через наслідки надзвичайної ситуації.
Водночас освітній омбудсмен України Надія Лещик зазначила, що подовжені зимові канікули можуть компенсувати або шляхом скасування весняного відпочинку, або за рахунок продовження навчання у червні 2026 року.