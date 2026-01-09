ua en ru
Пт, 09 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Очікуємо рішень: Сибіга анонсував посилення ППО та підтримку енергетики від партнерів

Україна, П'ятниця 09 січня 2026 18:50
UA EN RU
Очікуємо рішень: Сибіга анонсував посилення ППО та підтримку енергетики від партнерів Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Україна очікує від партнерів нових політичних та дипломатичних рішень у кількох сферах. Зокрема, в енергетиці та у посиленні протиповітряної оборони для захисту від російського повітряного терору.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спілкування з журналістами.

Сибіга зазначив, що з огляду на черговий акт російського терора Україна очікує відповідних рішень від партнерів. Міністр вважає, що ці рішення скоро будуть.

"Можемо очікувати певних рішень як політичних так і політико-дипломатичних, в сфері енергетики. Я переконаний, що будуть додаткові рішення і в сфері посилення наших оборонних спроможностей і ППО", - зазначив він.

Зазначимо, трохи раніше Сибіга висунув вимогу, що країни, які не так давно відреагували на фейковий обстріл резиденції російського диктатора Володимира Путіна, тепер мають засудити нічний масований удар по Україні. Особливо з урахування того, що одна з цих країн постраждала під час удару.

Масована атака по Україні 9 січня: що відомо

Нагадаємо, що російські окупанти в ніч на 9 січня влаштували черговий обстріл України. Внаслідок цього в Києві пошкоджено 19 багатоповерхівок, поранення отримали 25 людей, ще четверо загинули. Під російський удар потрапило посольство Катару - саме із цим пов'язана вимога Сибіги засудити удар РФ.

Окрім масштабного обстрілу столиці, Росія атакувала Львівщину балістичною ракетою середньої дальності. За даними Повітряного командування "Захід", швидкість цілі сягала 13 тисяч км/год. Російський режим підтвердив запуск балістичної ракети на Львів. При цьому у РФ згадали фейк про нібито "атаку на резиденцію" Путіна та цим пояснили свій черговий теракт.

Пізніше в Україні підтвердили, що росіяни випустили по Львівщині балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік". В Службі безпеки України показали уламки ракети.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Війна в Україні Андрій Сибіга
Новини
Весь Київ перейшов на екстрені відключення світла через атаки та перевантаження мереж
Весь Київ перейшов на екстрені відключення світла через атаки та перевантаження мереж
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка