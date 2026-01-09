ua en ru
Україна чекає реакції на удар РФ від країн, які засудили "обстріл" резиденції Путіна, - Сибіга

Київ, П'ятниця 09 січня 2026 18:09
Україна чекає реакції на удар РФ від країн, які засудили "обстріл" резиденції Путіна, - Сибіга Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерій Ульяненко, Олена Чернякова

Країни, які відреагували на фейковий обстріл резиденції російського диктатора Володимира Путіна, мають засудити нічний масований удар по Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спілкування з журналістами.

Він розповів, що Київ очікує офіційної реакції Катару на російський терористичний удар в ніч на сьогодні, 9 січня.

Крім того, Україна хоче реакції не лише катарської сторони, а й тих країн, які нещодавно засудили "начебто удар української сторони, по начебто резиденції Путіна".

"Цього удара не було, а реакція була. А зараз ми очікуємо від тих країн, які ганебно відреагували на цей псевдофакт, аби вони засудили сьогоднішній терористичний акт", - йдеться у заяві Сибіги.

Масована атака по Україні 9 січня

Нагадаємо, нічна атака на Київ розпочалася з масованого обстрілу дронами-камікадзе, після чого ворог вдарив крилатими ракетами "Калібр" та балістикою.

У місті загалом пошкоджено 19 багатоповерхівок. Під удар потрапило й посольство Катару. Внаслідок атаки РФ на Київ поранення отримали 25 людей, ще четверо загинули.

Зазначимо, наразі у Києві 417 000 родин тимчасово знеструмлені. Без світла залишилась частина жителів в Деснянському, Дніпровському, Дарницькому та Голосіївському районах Києва.

Крім того, Росія атакувала Львівщину балістичною ракетою середньої дальності. За даними Повітряного командування "Захід", швидкість цілі сягала 13 тисяч км/год.

Російський режим підтвердив запуск балістичної ракети на Львів. При цьому у РФ згадали фейк про нібито "атаку на резиденцію" Путіна та цим пояснили свій черговий теракт.

РБК-Україна раніше писало, що Україна вимагає термінового скликання Радбезу ООН у відповідь на удар "Орєшніком" по Львівщині. Очільник МЗС Андрій Сибіга наголосив, що використання балістики проти мирних регіонів є новим рівнем ескалації, на який світ має відреагувати негайно.

