Ожидаем решений: Сибига анонсировал усиление ПВО и поддержку энергетики от партнеров

Украина ожидает от партнеров новых политических и дипломатических решений в нескольких сферах. В частности, в энергетике и в усилении противовоздушной обороны для защиты от российского воздушного террора.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время общения с журналистами.

"Можем ожидать определенных решений как политических так и политико-дипломатических, в сфере энергетики. Я убежден, что будут дополнительные решения и в сфере усиления наших оборонных возможностей и ПВО", - отметил он.

Сибига отметил, что учитывая очередной акт российского террора Украина ожидает соответствующих решений от партнеров. Министр считает, что эти решения скоро будут.

Отметим, чуть ранее Сибига потребовал, что страны, которые не так давно отреагировали на фейковый обстрел резиденции российского диктатора Владимира Путина, теперь должны осудить ночной массированный удар по Украине. Особенно с учетом того, что одна из этих стран пострадала во время удара.

Массированная атака по Украине 9 января: что известно

Напомним, что российские оккупанты в ночь на 9 января устроили очередной обстрел Украины. В результате этого в Киеве повреждены 19 многоэтажек, ранения получили 25 человек, еще четверо погибли. Под российский удар попало посольство Катара - именно с этим связано требование Сибиги осудить удар РФ.

Кроме масштабного обстрела столицы, Россия атаковала Львовскую область баллистической ракетой средней дальности. По данным Воздушного командования "Запад", скорость цели достигала 13 тысяч км/ч. Российский режим подтвердил запуск баллистической ракеты на Львов. При этом в РФ вспомнили фейк о якобы "атаке на резиденцию" Путина и этим объяснили свой очередной теракт.

Позже в Украине подтвердили, что россияне выпустили по Львовщине баллистическую ракету средней дальности "Орешник". В Службе безопасности Украины показали обломки ракеты.