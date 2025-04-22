У Франції назвали "великоднє перемир'я" Росії маркетинговою операцією для Трампа

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро прокоментував заяви Росії щодо великоднього перемир'я, назвавши його "маркетинговою операцією".

Він наголосив на численних порушеннях перемир'я, незважаючи на те, що в цілому було відзначено зниження інтенсивності використання безпілотників і ракет великої дальності.

Барро заявив, що Росія оголосила припинення вогню з нагоди Великодня, але це було лише спробою спрямувати дипломатичні зусилля на те, щоб "президент США Дональд Трамп не став нетерплячим".

Він підкреслив, що реальні кроки до миру повинні виходити від Росії, зокрема зазначивши, що минув уже більше місяця після того, як Україна запропонувала припинення вогню в морі, повітрі та енергетичній інфраструктурі на основі франко-британської пропозиції.

У відповідь на спекуляції щодо можливої угоди між Росією та Україною, що мала відбутися "цього тижня", Барро зауважив, що дискусії тривають, і зазначив, що далі переговори продовжаться в Лондоні.

Він також підкреслив важливість компромісу та мужності з боку України, яка прийняла пропозицію США про 30-денне загальне припинення вогню.

Міністр Франції додав, що тепер питання про мир має бути поставлене безпосередньо перед Володимиром Путіним, адже саме Росія повинна прийняти відповідні кроки для досягнення мирної угоди.