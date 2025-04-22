У Росії вибухнув один з найбільших складів боєприпасів: фото та відео

У Росії у Володимирській області 22 квітня пролунали вибухи на 51 арсеналі ГРАУ. Місцеві повідомляють про вогняну кулю та стовб диму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Що відомо про вибухи

За даними росіян, гучні звуки вибухів було чути у селищі Барсове у Володимирській області. Саме біля цього селища розташований 51-й арсенал Головного управління ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони РФ. За попередніми даними, там стався вибух з подальшою детонацією.

Місцеві заявили, що незадовго до вибухів було чути звуки безпілотників.

У прилеглих населених пунктах вже оголошено про евакуацію. А у саме селище Барсове було перекрито в'їзд. Місцеві заявляють, що у Барсовому все ще триває детонація. Там також сталось масштабне задимлення, його бачать жителі всього Кіржацького району Володимирської області. Росіяни оголосили режим надзвичайного стану у регіоні.

Що відомо про 51-й арсенал ГРАУ

51-й арсенал ГРАУ - це один з найбільших складів боєприпасів Міністерства оборони Росії. Він знаходиться у Володимирській області, в Кіржацькому районі, недалеко від селища Барсово, приблизно за 8 кілометрів від міста Кіржач.

За попередніми даними там зберігається орієнтовно 105 тисяч тонн боєприпасів: артснаряди, ракети для РСЗВ, компоненти ЗРК, тактичні ракети типу "Точка-У".

Відстань від крайньої точки кордону України та Росії до арсеналу - понад 500 кілометрів.

Атаки на інші арсенали ГРАУ

Нагадаємо, у жовтні минулого року дронами було атаковано 67-й арсенал ГРАУ, про що офіційно підтвердили в Генеральному штабі ЗСУ.

Повторно цей арсенал було атаковано 19 листопада, там зберігалися артилерійські боєприпаси, включно з північнокорейськими снарядами "до їх систем".