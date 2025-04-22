Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Запоріжжі: є постраждалі

Російські війська атакували Запоріжжя, внаслідок чого виникла пожежа в одному з районів міста. Попередньо, є потерпілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

У Запорізькій області сьогодні, 22 квітня, російські війська здійснили авіаудар по одному з районів міста.

О 11:29 було зафіксовано загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів), а вже через дві хвилини, о 11:31, надійшло повідомлення про вибухи в регіоні.

Внаслідок атаки на території Запоріжжя спалахнула пожежа.

За інформацією ОВА, медики вже направлені на місце для надання допомоги.

За попередніми даними, є потерпілі.

Оновлено 12:03

Іван Федоров повідомив, що двоє людей поранені, їх доправляють до лікарні.

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"69-річна жінка дістала тяжких поранень. Медики намагалися її реанімувати, але врятувати не змогли", - написав він.