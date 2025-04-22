У Харкові прильоти в кількох районах, є постраждалий: місто під масованою атакою

Російська армія запустила по Харкову вдень вівторка, 22 квітня, ударні дрони. У місті вже зафіксовано декілька влучань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

Близько 12:56 Терехов повідомив, що у Харкові було зафіксовано приліт ворожого "Шахеду". Він також попередив, що до міста наближаються інші дрони і закликав місцевих перебувати в укриття.

Вже о 13:04 Терехов повідомив про ще один приліт у Шевченківському районі міста. А до 13:16 було зафіксовано ще декілька ударів по Харкову.

О 13:18 Терехов повідомив про постраждалого.

"Є інформація про одного постраждалого", - написав він.

Станом на 13:25 відомо, що у місті зафіксовано вже шість прильотів.

Оновлено о 13:35.

Терехов повідомив ще про декілька вибухів у місті.

Водночас, за даними голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова, один з прильотів зафіксовано у Салтівському районі міста.

Оновлено о 13:45.

Терехов повідомив, що протягом останньої години у місті зафіксовано 12 ударів дронами. На місцях деяких прильотів пожежі. Атака все ще триває.

Він також повідомив, що кількість поранених зросла до трьох. Однак Синєгубов озвучив, що Кількість постраждалих внаслідок ворожих ударів по Харкову збільшилась до 4 людей.

"Медики надають всю необхідну допомогу", - написав він.

Оновлено о 13:50.

Терехов уточнив, що під ударами опинилися чотири райони Харкова. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Оновлено о 13:55.

За даними Синєгубова, близько 13:40 у Київському районі міста зафіксували влучання, попередньо - дрон типу "Шахед", у дорожнє покриття.

"Внаслідок обстрілу загорівся автомобіль. За попередніми даними, постраждали троє людей", - повідомив він.

Обстріли України

Нагадаємо, незадовго до цього росіяни КАБами атакували місто Запоріжжя. Вже відомо про понад 10 постраждалих, серед яких двоє дітей - 14-річний хлопчик у тяжкому стані, 4-річний хлопчик у стані середньої тяжкості.

Також варто зауважити, що росіяни сьогодні зранку запустили декілька груп ударних дронів по території України. Зокрема, повідомлялось про роботу ППО у київській області.