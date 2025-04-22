Путін пропонує припинити вторгнення в Україну вздовж поточної лінії фронту, - FT

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За даними джерел видання, Путін заявив спецпредставнику президента США з Близького Сходу Стіву Віткоффу, що Росія "може відмовитися від своїх претензій на чотири області України".

За даними FT, з того часу США нібито запропонували варіант мирного врегулювання, який передбачає визнання Криму російським, а також фактичного контролю РФ над частинами чотирьох українських областей.

Це може бути першою ознакою, що Путін готовий зменшити свої вимоги для завершення війни. Але європейські чиновники, обізнані про зусилля США щодо припинення війни, попереджають: це може бути пастка, щоб змусити Трампа прийняти інші умови Росії й нав’язати їх Україні. Один із них сказав: "На Київ зараз тиснуть, щоб він поступився, а Трамп міг заявити про перемогу".

Як пише видання, завтра українські урядовці мали зустрітися з представниками Європи та США в Лондоні, щоб обговорити останні пропозиції. Однак Віткофф і держсекретар США Марко Рубіо, за словами американських і європейських чиновників, відмовилися від участі в зустрічі. Як і раніше, очікується, що на зустрічі буде присутній представник Трампа щодо України Кіт Келлог. При цьому Віткофф, ймовірно, відвідає Москву наприкінці цього тижня.

"Йде напружена робота. Ми розмовляємо з американцями. Робота складна і вимагає багато часу, тому важко очікувати негайних результатів, і ця робота не може вестися публічно", - заявив FT речник Кремля Дмитро Пєсков.

Українські чиновники сказали FT, що підтримують деякі ідеї Трампа, але не уточнили які. Серед пропозицій США - розміщення в Україні європейських миротворців і не натовських військових, які стежитимуть за дотриманням перемир’я вздовж понад 1000 км лінії фронту. Вони мають працювати разом з українськими та російськими військами по обидва боки лінії зіткнення.

За даними ЗМІ, у рамках потенційної угоди Україна зобов'язується не повертати окуповану Росією територію силою, а Росія погодиться зупинити повільне просування своєї армії. Але наразі неясно, чи просив Трамп Україну офіційно визнати анексію Криму Росією. Президент Володимир Зеленський підтвердив свою позицію щодо чорноморського півострова, заявивши, що: "Україна не визнає окупацію Криму. Це наша територія, територія народу України, тут нема чого обговорювати".

Зазначається, що Росія також відкинула деякі пропозиції США, включно з військовою присутністю країн НАТО в Україні. Але люди, знайомі з цим питанням, кажуть, що Путін, можливо, буде готовий поступитися своєю колишньою вимогою про повний контроль над чотирма прифронтовими українськими областями - Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою, - якщо США підуть на ширші геополітичні поступки Москві, наприклад, визнають її контроль над Кримом і заборонять Україні вступати в НАТО.

Що більше, Трамп, ймовірно, хоче, щоб перемир'я настало до 30 квітня, і він зможе з гордістю заявити, що виконав свою миротворчу місію в перші 100 днів свого президентства.

Оновлено о 22:00.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков прокоментував інформацію FT, що Путін пропонує зупинити війну на лінії фронту:

"Зараз публікується багато фейків, зокрема їх публікують і поважні видання", - заявив він.