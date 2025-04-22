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На будівництві Подільського мосту розікрали понад 153 млн гривень. СБУ викрила чиновників

Вівторок 22 квітня 2025 14:52
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На будівництві Подільського мосту розікрали понад 153 млн гривень. СБУ викрила чиновників Фото: Посадовці на будівництві Подільського мосту розікрали мільйони (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

СБУ та БЕБ викрили схему розкрадання понад 153 млн гривень на будівництві Подільського мосту в Києві. До оборудки причетні чинні та колишні посадовці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки (БЕБ) встановили нові факти масштабного розкрадання бюджетних коштів на будівництві Подільського мосту через річку Дніпро.

За результатами розслідування, з бюджету міста Київ було привласнено щонайменше 153 млн гривень.

До організації схеми були причетні колишні та діючи керівники одного з комунальних підприємств Київської міської державної адміністрації (КМДА).

На будівництві Подільського мосту розікрали понад 153 млн гривень. СБУ викрила чиновниківФото: Служба безпеки України

Встановлено, що ще до початку повномасштабної війни вони штучно завищили вартість будматеріалів, що призначалися для зведення мосту. Сума "переплати" була поділена між учасниками схеми.

Що сталось

Згідно з матеріалами справи, у 2018-2019 роках фігуранти майже в шість разів завищили вартість гуртових партій сіток для укріплення опор мосту.

Вони уклали угоду з афілійованою будівельною компанією, яка придбала на Близькому Сході 8 800 технологічних сіток за ціною, значно вищою за ринкову.

Середня вартість сітки на ринку становила 110 доларів США, тоді як фігуранти закупили її по 610 доларів за одиницю.

Фото: Служба безпеки України

Під час слідчих дій були вилучені комп'ютери, мобільні телефони та документи, що підтверджують злочин.

Що загрожує

Діючому та колишньому керівникам підприємства, а також ексдиректору підрядної компанії, повідомлено про підозру в організації схеми, що включала привласнення державних коштів у великих розмірах.

Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ДБР нещодавно викрило депутата однієї з міських рад Кіровоградської області на оборудці із закупівлею неякісного одягу для українських військових.

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