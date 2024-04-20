Обстріл Дніпропетровської області та знищення Ту-22М3: новини за 19 квітня

Війна Росії проти України: останні новини

Російський Ту-22М3 було збито за допомогою С-200, - Буданов

Українські захисники збили російський бомбардувальник Ту-22М3 за допомогою ЗРК С-200.

Як пише видання, в ексклюзивній розмові начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, заявив, що російський бомбардувальник був збитий зенітно-ракетним комплексом дальнього радіуса дії С-200.

До цього джерела РБК-Україна повідомляли, що для знищення бомбардувальника використали комплекс С-200, який модифікували спеціалісти ГУР. Але на той час офіційних підтверджень цієї інформації не було.

Більш детально про Ту-22М3 можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Жертви та багато поранених, розбиті будинки: що відомо про удари по Дніпру та області

Росіяни завдали удару по населених пунктах Дніпропетровської області, під обстрілом опинився й обласний центр.

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв, що внаслідок ударів росіян загинуло 8 людей, ще 34 особи отримали поранення.

Росіяни били по залізничній інфраструктурі, серед постраждалих і жертв є співробітники УЗ. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Словаки зібрали майже 2 млн євро на снаряди для українських військових

Громадяни Словаччини змогли зібрати близько 2 мільйонів євро на закупівлю снарядів для України в рамках ініціативи Чехії. Це вдалося зробити за кілька днів.

Влада Словаччини відмовилася приєднуватися до ініціативи чеського уряду щодо боєприпасів для України, але, попри це, словаки вирішили збирати гроші самостійно.

"Коли я дізнався про ініціативу чеського уряду, я був дуже радий почути, що шукаються всі способи допомогти Україні захиститися від агресора, бо іншого шляху немає", - заявив один з організаторів збору коштів на снаряди 99-річний журналіст Отто Сімко, який пережив Голокост.

Він також наголосив, що російських окупантів необхідно вигнати з України, щоб можна було говорити про мир на справедливих умовах.

Варто зауважити, що Словаччина перестала надавати Україні військову допомогу після того, як парламентські вибори в країні виграла проросійська партія на чолі з Робертом Фіцо - він пізніше став прем'єром.

Братислава продовжує передавати лише гуманітарну допомогу та бере участь у розмінуванні української землі.

Виходячи з такої позиції уряд Словаччини розкритикував ініціативу Чехії, яка знайшла близько мільйона боєприпасів для України і шукає для закупівлі кошти серед союзників.

Союзники допоможуть з ППО і не лише. Столтенберг підбив підсумки Ради Україна-НАТО

Союзники по НАТО погодилися допомогти Україні у посиленні протиповітряної оборони. Анонси постачання можуть бути найближчим часом.

За словами генсека, президент України Володимир Зеленський, який взяв участь у засіданні Ради, поінформував союзників про ситуацію на полі бою та необхідність посилити українську протиповітряну оборону.

"Міністри оборони країн НАТО погодилися посилити і надати подальшу військову підтримку, включаючи посилення протиповітряної оборони. НАТО склала список існуючих можливостей по всьому Альянсу, і є системи, які можуть бути надані Україні. Тому я очікую нових заяв про можливості у сфері протиповітряної оборони для України найближчим часом", - розповів Столтенберг.

Він привітав рішення Німеччини передати Україні додаткову систему ППО Patriot. Як зазначив генсек, на додаток до Patriot союзники можуть передати і зенітний ракетний комплекс SAMP-T.

"Багато союзників, які не мають доступних систем, звернулися з пропозицією надати фінансову підтримку для їх придбання для України. Ми також співпрацюємо з промисловістю для нарощування виробництва та ремонту систем, щоб зробити їх оперативними та готовими до використання", - підкреслив генсек.

Пентагон готує до відправки в Україну артилерію і засоби ППО, - Politico

США готуються швидко затвердити новий пакет військової допомоги для України, оскільки Конгрес скоро схвалить закон про підтримку України.

Видання Politico пише, що йдеться про артилерію і засоби протиповітряної оборони. Інші джерела видання вказують, що адміністрація президента Джо Байдена ще не ухвалила остаточного рішення про те, наскільки великим буде транш військової допомоги і що в ньому буде.

"Але чиновники Міністерства оборони працюють над створенням пакета американського обладнання, яке можна буде швидко пройти через бюрократичний процес, щойно закон буде ухвалено та підписано президентом", - пише Politico.

У матеріалі зазначено, що частина американського озброєння вже розміщена на складах по всій Європі і може бути негайно перевезена в Україну. Деяка техніка може потрапити в Україну за лічені дні, а іншій можуть знадобитися тижні.

Прем'єр Франції: Україна протримається у війні з Росією, але є умова

Україна продовжуватиме стримувати російську агресію. Але умовою цього є продовження допомоги з боку країн Заходу.

"Якщо ми їх підтримуватимемо, вони продовжуватимуть триматися", - вважає глава французького уряду Габріель Атталь.

Він попередив, що у випадку, якщо Україна програє війну з Росією, то це "коштуватиме французам непомірно дорого".

Прем'єр уточнив, що перемога Кремля може призвести до продовольчої інфляції та імміграції, це прямо торкнеться населення Франції.

Зеленський приїхав у Донецьку область і перевірив будівництво фортифікацій

Президент України Володимир Зеленський прибув у Донецьку область. Він відвідав поранених українських захисників та перевірив будівництво фортифікацій.

Зеленський відвідав військових, які проходять лікування в медичній роті 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Президент поспілкувався з бійцями та відзначив державними нагородами.

Також Зеленський провів нараду з безпеки та захисту людей у Донецькій області. Президент заслухав доповіді голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, генерала Юрія Содоля, керівників управлінь СБУ та Нацполіції.

Глава держави також оглянув будівництво фортифікацій.