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Шпигував для ФСБ у Миколаєві. Суд виніс вирок черговому зраднику

П'ятниця 19 квітня 2024 15:08
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Шпигував для ФСБ у Миколаєві. Суд виніс вирок черговому зраднику Фото: суд виніс вирок зраднику, який шпигував для ФСБ у Миколаєві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Зрадника, який збирав для ворога розвідувальні дані щодо Сил оборони у Миколаївській області, засудили до 15 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Що сталось

Зрадник намагався встановити точні координати базування військовослужбовців, які обороняють обласний центр. Зокрема його цікавили геолокації укріпрайонів, а також вогневі позиції підрозділів.

Інформація ворогу була потрібна для підготовки прицільних атак із застосуванням "Шахедів".

Зрадника було затримано ще у лютому 2023 року, коли він намагався передати окупантам розвіддані про дислокацію оборонних об’єктів. Затриманим виявився мешканець селища Врадіївка, якого завербували у "Вконтакте" через його активну проросійську позицію.

"Встановлено, що зловмисник комунікував з ФСБ через її "зв’язкового" з тимчасово окупованої частини території на сході України. Для виконання ворожих завдань агент на власному авто об’їжджав місцевість та приховано фіксував «потрібні» об’єкти на камеру телефону", - додає СБУ.

Під час обшуків було вилучено комп’ютерну техніку та телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності.

Фото: суд виніс вирок зраднику, який шпигував для ФСБ у Миколаєві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рішення суду

Зрадника визнали винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;
  • ч. 1 ст. 110 - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
  • ч. 2, 3 ст. 436-2 - виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

Йому призначили 15 років в'язниці.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Служба безпеки України також викрила інженерів-конструкторів, які планували продати в Росії секретні розробки нашої країни.

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