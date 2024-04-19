ЗСУ ракетним ударом по Луганську ліквідували російського комбрига

Унаслідок нещодавнього удару української армії по окупованому Луганську вдалося ліквідувати російського командира бригади Павла Кропотова. Його поховають під Ростовом-на-Дону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання і полковника ЗСУ Анатолія Штефана .

Російське видання написало, що в Єкатеринбурзі попрощалися з командиром військової частини 28331 Павлом Кропотовим. У тексті зазначено, що він "загинув у Луганську під обстрілом британських ракет".

Також росіяни написали, що Кропотов нібито не вперше потрапляв під обстріл на війні в Україні і навіть отримував поранення. У тексті зазначено, що Кропотов був командиром 59-ї бригади.

Фото: комбриг Павло Кропотов (t.me/a_shtirlitz)

Цю ж інформацію підтвердив і український військовий Анатолій Штефан, який повідомив, що Кропотов загинув унаслідок удару по штабу в Луганську 13 квітня.