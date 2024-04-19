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Прем'єр Франції: Україна протримається у війні з Росією, але є умова

П'ятниця 19 квітня 2024 15:28
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Прем'єр Франції: Україна протримається у війні з Росією, але є умова Фото: Габріель Атталь, прем'єр Франції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна продовжуватиме стримувати російську агресію. Але умовою цього є продовження допомоги з боку країн Заходу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю BFMTV заявив прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь.

"Якщо ми їх підтримуватимемо, вони продовжуватимуть триматися", - вважає глава французького уряду.

Він попередив, що у випадку, якщо Україна програє війну з Росією, то це "коштуватиме французам непомірно дорого".

Прем'єр уточнив, що перемога Кремля може призвести до продовольчої інфляції та імміграції, це прямо торкнеться населення Франції.

Допомога Україні від Франції

Варто зауважити, що Франція є одним із союзників України. Париж надає нашим військовим допомогу з початку повномасштабної війни.

Зокрема, французька влада вже передала легкі танки AMX-10RC, далекобійні ракети SCALP, самохідні артилерійські установки Caesar, системи ППО Crotale і не тільки.

Наприкінці березня міністр оборони Франції Себастьян Лекорню пообіцяв, що його країна надаватиме Україні списане озброєння. Це альтернатива утилізації.

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