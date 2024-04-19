Третя штурмова показала, як знищила росіян за допомогою термобаричного боєприпасу

Українські військові знищили групу ворожих піхотинців за допомогою термобаричного снаряда. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Третьої штурмової бригади ЗСУ.

Зазначається, що розвідники засікли рух росіян, які розмістилися в будівлі. "По укриттю ворога бійці Третьої штурмової одразу запустили ударний дрон, оснащений термобаричним боєприпасом", - повідомили військові. У результаті об'ємного вибуху піхоту противника ліквідовано.