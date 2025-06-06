Обстріл Чернігова: у місті є постраждалі, з'явились фото руйнувань

Масована атака на Україну 6 червня

У ніч на 6 червня Росія здійснила чергову масштабну повітряну атаку по території України, застосувавши ракети та безпілотники. Під час ворожого обстрілу Києва уламки збитих цілей впали в різних районах міста. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, об'єкти критичної інфраструктури, метрополітен та автозаправка.

Станом на 6:30 ранку повідомлялося про чотирьох загиблих і щонайменше 20 осіб, які отримали поранення.

Під вогнем також опинився Тернопіль - місто пережило одну з найпотужніших атак від початку широкомасштабної війни. Відомо про влучання по промислових підприємствах та об’єктах інфраструктури. Зокрема виникли перебої з електропостачанням.

Крім того, зазнав удару й Луцьк. Попередньо - п’ятеро постраждалих.

Детальнішу інформацію про наслідки цієї нічної атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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