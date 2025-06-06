Луцьк атакували ракети і дрони: пошкоджені будинки, є постраждалі
Російські окупанти в ніч на 6 червня атакували Луцьк ракетами і дронами. У місті пошкоджені будинки, навчальні заклади, є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Луцька Ігоря Поліщука в Telegram.
За словами міського голови, Луцьк атакували 15 ворожих дронів та шість ракет.
Голова Волинської ОВА Іван Рудницький повідомив, що у Луцьку є влучання у багатоквартирний житловий будинок, який був частково зруйнований.
Фото: у Луцьку пошкоджена багатоповерхівка (t.me/mayorpolishchuk)
Мер міста уточнив, що пошкоджена покрівля одного з багатоквартирних будинків, в інших багатоквартирних будинках вибиті вікна. Пошкоджені комерційні обʼєкти та приватні автомобілі.
"Маємо також багато вибитих вікон в приватних будинках, окремих навчальних закладах, ушкоджену державну установу", - додав Поліщук.
Станом на 5:50 відомо про п'ятьох постраждалих внаслідок атаки на Луцьк.
Масована атака на Україну
В ніч на 6 червня Росія завдала масованого удару по Україні. Окупанти випустили дрони. Також Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски балістики і крилатих ракет.
Під масованою атакою цієї ночі був Київ. У кількох районах зафіксували падіння уламків, на лівому березі пошкоджені колії метро. Також на лівому березі столиці повідомляють про перебої зі світлом.
Крім того, відомо про пошкодження колій у Київській області, через це затримується низка потягів.
Ворог атакував також Тернопіль - у місті влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури. Частина Тернополя без електроенергії, є проблеми з водою. У Тернополі фіксується задимлення, жителів просять не виходити з дому без потреби.
Більше про наслідки масованої атаки на Україну - у нашому матеріалі.
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