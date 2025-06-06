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Луцьк атакували ракети і дрони: пошкоджені будинки, є постраждалі

Луцьк, П'ятниця 06 червня 2025 06:23
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Луцьк атакували ракети і дрони: пошкоджені будинки, є постраждалі Фото: РФ атакувала Луцьк ракета і дронами (t.me/mayorpolishchuk)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти в ніч на 6 червня атакували Луцьк ракетами і дронами. У місті пошкоджені будинки, навчальні заклади, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Луцька Ігоря Поліщука в Telegram.

За словами міського голови, Луцьк атакували 15 ворожих дронів та шість ракет.

Голова Волинської ОВА Іван Рудницький повідомив, що у Луцьку є влучання у багатоквартирний житловий будинок, який був частково зруйнований.
Луцьк атакували ракети і дрони: пошкоджені будинки, є постраждалі
Фото: у Луцьку пошкоджена багатоповерхівка (t.me/mayorpolishchuk)

Мер міста уточнив, що пошкоджена покрівля одного з багатоквартирних будинків, в інших багатоквартирних будинках вибиті вікна. Пошкоджені комерційні обʼєкти та приватні автомобілі.

"Маємо також багато вибитих вікон в приватних будинках, окремих навчальних закладах, ушкоджену державну установу", - додав Поліщук.

Станом на 5:50 відомо про п'ятьох постраждалих внаслідок атаки на Луцьк.

Масована атака на Україну

В ніч на 6 червня Росія завдала масованого удару по Україні. Окупанти випустили дрони. Також Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски балістики і крилатих ракет.

Під масованою атакою цієї ночі був Київ. У кількох районах зафіксували падіння уламків, на лівому березі пошкоджені колії метро. Також на лівому березі столиці повідомляють про перебої зі світлом.

Крім того, відомо про пошкодження колій у Київській області, через це затримується низка потягів.

Ворог атакував також Тернопіль - у місті влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури. Частина Тернополя без електроенергії, є проблеми з водою. У Тернополі фіксується задимлення, жителів просять не виходити з дому без потреби.

Більше про наслідки масованої атаки на Україну - у нашому матеріалі.

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