Луцьк атакували ракети і дрони: пошкоджені будинки, є постраждалі

Російські окупанти в ніч на 6 червня атакували Луцьк ракетами і дронами. У місті пошкоджені будинки, навчальні заклади, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Луцька Ігоря Поліщука в Telegram.

За словами міського голови, Луцьк атакували 15 ворожих дронів та шість ракет. Голова Волинської ОВА Іван Рудницький повідомив, що у Луцьку є влучання у багатоквартирний житловий будинок, який був частково зруйнований.



Фото: у Луцьку пошкоджена багатоповерхівка (t.me/mayorpolishchuk)



Мер міста уточнив, що пошкоджена покрівля одного з багатоквартирних будинків, в інших багатоквартирних будинках вибиті вікна. Пошкоджені комерційні обʼєкти та приватні автомобілі. "Маємо також багато вибитих вікон в приватних будинках, окремих навчальних закладах, ушкоджену державну установу", - додав Поліщук. Станом на 5:50 відомо про п'ятьох постраждалих внаслідок атаки на Луцьк.