ua en ru
Пт, 06 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Києві є загиблі через атаку РФ, 20 людей постраждали

П'ятниця 06 червня 2025 06:38
UA EN RU
У Києві є загиблі через атаку РФ, 20 людей постраждали Фото: у Києві є загиблі через атаку РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Росіяни вночі били по столиці дронами та балістикою. Внаслідок комбінованого ворожого обстрілу відомо про чотирьох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці Віталія Кличка.

"Уже четверо загиблих у столиці. На кількох локаціях тривають пошуково-рятувальні роботи", - зазначив мер Києва.

За його словами, за останніми даними від медиків, постраждали наразі 20 людей, 16 із них медики госпіталізували.

Обстріл Києва 6 червня

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня Росія масово атакувала Київ "Шахедами", дрони залітали з різних напрямків. В багатьох районах міста рятувальники фіксували падіння уламків і пожежі.

В результаті ворожого обстрілу частково не працює "червона" гілка метро, на відновлення її роботи знадобиться щонайменше доба. Відомо, що наземна частина станцій "Дніпро" – "Лісова" тимчасово закриті на вхід та вихід. На повноцінне відновлення роботи лінії знадобиться близько доби. У КМДА готують додатковий наземний транспорт для перевезення пасажирів червоної лінії.

Все що відомо про масовану комбіновану атаку на Україну - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
NEWS
"Прильоти", місто в диму і без світла. Все про ситуацію в Тернополі після наймасованішої атаки
"Прильоти", місто в диму і без світла. Все про ситуацію в Тернополі після наймасованішої атаки
DAILY
Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках