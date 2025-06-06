У Києві є загиблі через атаку РФ, 20 людей постраждали

Росіяни вночі били по столиці дронами та балістикою. Внаслідок комбінованого ворожого обстрілу відомо про чотирьох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці Віталія Кличка.

За його словами, за останніми даними від медиків, постраждали наразі 20 людей, 16 із них медики госпіталізували.

Обстріл Києва 6 червня

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня Росія масово атакувала Київ "Шахедами", дрони залітали з різних напрямків. В багатьох районах міста рятувальники фіксували падіння уламків і пожежі.

В результаті ворожого обстрілу частково не працює "червона" гілка метро, на відновлення її роботи знадобиться щонайменше доба. Відомо, що наземна частина станцій "Дніпро" – "Лісова" тимчасово закриті на вхід та вихід. На повноцінне відновлення роботи лінії знадобиться близько доби. У КМДА готують додатковий наземний транспорт для перевезення пасажирів червоної лінії.

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