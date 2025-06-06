RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Обстрел Чернигова: в городе есть пострадавшие, появились фото разрушений

Фото: в Чернигове в результате обстрела есть пострадавшие и разрушения (t.me/lomako_oleksandr)
Автор: Сергей Пышкин

В Чернигове есть пострадавшие в результате ночного обстрела. В городе повреждены жилые дома и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал исполняющего обязанности городского головы Чернигова Александра Ломака.

"Враг снова нанес комбинированный воздушный удар по Украине. Наш Чернигов - среди целей. К сожалению, есть пострадавшие. Повреждены жилые дома, объекты критической инфраструктуры и социальной сферы", - написал Ломако.

 

Фото: в Чернигове в результате обстрела есть пострадавшие и разрушения (t.me/lomako_oleksandr)

Сейчас точное количество пострадавших не раскрывается.

 

Массированная атака на Украину 6 июня

В ночь на 6 июня Россия осуществила очередную масштабную воздушную атаку по территории Украины, применив ракеты и беспилотники. Во время вражеского обстрела Киева обломки сбитых целей упали в разных районах города. В результате атаки повреждены жилые дома, объекты критической инфраструктуры, метрополитен и автозаправка.

По состоянию на 6:30 утра сообщалось о четырех погибших и по меньшей мере 20 человек, получивших ранения.

Под огнем также оказался Тернополь - город пережил одну из самых мощных атак с начала широкомасштабной войны. Известно о попадании по промышленным предприятиям и объектам инфраструктуры. В частности возникли перебои с электроснабжением.

Кроме того, подвергся удару и Луцк. Предварительно - пятеро пострадавших.

Более подробную информацию о последствиях этой ночной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРоссийская ФедерацияЧернигов