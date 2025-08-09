Обстріл автобуса під Херсоном: зафіксовано повторний удар, поранено поліцейських

Російські війська сьогодні зранку, 9 серпня, вдарили по автобусу поблизу Херсона. Під час евакуації загиблих та поранених ворог завдав повторного обстрілу, контузивши поліцейських.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Херсонської області та Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Рейсовий автобус перевозив мирних херсонців. На під’їзді до селища Інженерне у транспортний засіб влучив ворожий безпілотник. Внаслідок вибуху на місці загинули двоє цивільних, ще шістнадцять – отримали поранення різного ступеню тяжкості, двоє з них перебувають у тяжкому стані", - зазначив начальник обласного главку поліції Роман Козьяков.



За його словами, усіх пасажирів одразу доправили до укриття, після чого їх перевезли до Херсона.

Також під час спроби поліцейськими дістати з салону автобуса тіла загиблих сталося повторне влучання FPV-дрону. В результаті троє працівників поліції отримали контузії.

Реакція Офісу президента

"Ось так Росія "хоче миру". Атака звичайного автобусу в передмісті Херсона, в якому росіяни щодня влаштовують полювання на цивільних. Загиблі люди. Навіщо? росіяни дурять всіх навколо, вдаючи, що вони готові зупинити війну, але не роблять нічого для досягнення цієї мети", - зазначив Єрмак.