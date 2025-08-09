ua en ru
Обстрел автобуса под Херсоном: зафиксирован повторный удар, ранены полицейские

Суббота 09 августа 2025 13:34
UA EN RU
Обстрел автобуса под Херсоном: зафиксирован повторный удар, ранены полицейские Фото: войска РФ ударили по автобусу под Херсоном, есть раненые и погибшие (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня утром, 9 августа, ударили по автобусу вблизи Херсона. Во время эвакуации погибших и раненых враг нанес повторный обстрел, контузив полицейских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Херсонской области и Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Рейсовый автобус перевозил мирных херсонцев. На подъезде к поселку Инженерное в транспортное средство попал вражеский беспилотник. В результате взрыва на месте погибли двое гражданских, еще шестнадцать - получили ранения различной степени тяжести, двое из них находятся в тяжелом состоянии", - отметил начальник областного главка полиции Роман Козьяков.

По его словам, всех пассажиров сразу доставили в укрытие, после чего их перевезли в Херсон.

Также во время попытки полицейскими достать из салона автобуса тела погибших произошло повторное попадание FPV-дрона. В результате трое сотрудников полиции получили контузии.

Реакция Офиса президента

"Вот так Россия "хочет мира". Атака обычного автобуса в пригороде Херсона, в котором россияне ежедневно устраивают охоту на гражданских. Погибшие люди. Зачем? россияне обманывают всех вокруг, делая вид, что они готовы остановить войну, но не делают ничего для достижения этой цели", - отметил Ермак.

Обстрелы Херсона и окрестностей

Российские войска не прекращают ударов по Херсону и окружающим общинам. Так, враг сегодня утром, 9 августа, атаковали маршрутный автобус вблизи Херсона. В результате удара 2 человека погибли, 16 - получили ранения.

Кроме этого, 6 августа россияне обстреляли Днепровский район Херсона, в результате чего повреждено здание одного из учебных заведений. Также в больницу обратился мужчина с ранением.

Также 3 августа российские войска нанесли удары по жилым районам Херсона. Под артиллерийский обстрел попали Корабельный и Днепровский районы города.

2 августа оккупанты также били по городу. В результате российской атаки погибли двое мирных жителей. Еще двое получили тяжелые ранения.

До этого в пригороде Херсона вражеский террор-дрон атаковал гражданский автомобиль. Пострадали два человека. Также недавно российская армия ударила по спасателям, которые ликвидировали последствия предыдущего обстрела в Херсоне.

