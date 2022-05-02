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Обстріл Одеси: російська ракета потрапила в будівлю московського патріархату

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Одеса, Понеділок 02 травня 2022 20:15
Обстріл Одеси: російська ракета потрапила в будівлю московського патріархату Фото: при обстрілі Одеси 2 травня ракета потрапила в релігійну споруду московського патріархату (facebook.com/pragmatika)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В результаті ракетного удару по Одесі 2 травня російські військові потрапили в одну з будівель московського патріархату. На місці обстрілу проходить рятувальна операція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Суспільне Одеса".

"В результаті ракетного удару зачепила релігійна споруда московського патріархату", - повідомив виданню спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, на місці попадання ракети триває рятувальна операція.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про ракетний удар по Одесі, в результаті якого постраждали інфраструктурні об'єкти та релігійна споруда.

Зазначимо, пізніше з'явилися повідомлення про те, що в результаті сьогоднішнього удару по Одесі є жертви і постраждалі.

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