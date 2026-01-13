Оборонний комітет Ради змінив рішення та підтримав відставку Малюка, - нардеп

За словами нардепа, комітет переглянув своє вчорашнє рішення щодо підтримки відставки Малюка. За відставку виступило 12 депутатів, п'ятеро було проти, один депутат утримався.

"Тобто станом на зараз подання президента про звільнення Малюка з посади голови СБУ підтримано комітетом. Сьогодні буде голосування у Раді (я думаю вже 226+ зібрали теж). Коротко: опозиція вимагала доповідь Малюк, влада запевняла що все ок", - зазначив Железняк.

Також, за словами нардепа, голова фракції "Слуг народу" в Раді Давід Арахамія особисто підтвердив, що "поки не буде внесення голови СБУ на призначення".

"Якщо ми зараз не підтримаємо Василь Васильовича, я не знаю що буде з Хмарою. Шанси буде чи не буде- як він проявить себе. Я особисто за нього виступаю. Якщо зараз провалимо, Малюка відсторонять, Хмара піде командувати Альфою. Треба надати Хмарі максимальну підтримку і потім призначимо на СБУ", - процитував Железняк свого колегу.