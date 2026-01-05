Спецназ "Альфа", звільнення Зміїного: Хто такий Євген Хмара - новий керівник СБУ

5 січня президент України Володимир Зеленський призначив військовослужбовця Євгена Хмару на посаду тимчасового виконувача обов'язків голови Служби безпеки України. Він замінить на посаді Василя Малюка, який цього ж дня подав у відставку.

Хто такий Євген Хмара і чим він відомий, - у матеріалі РБК-Україна .

Новий тимчасовий голова СБУ

Про нового виконувача обов'язків голови СБУ відомо небагато. У пресслужбі СБУ повідомляють, що генерал-майор Євген Хмара - досвідчений спецпризначенець, який з 2011 року проходив військову службу в Центрі спецоперацій "А" в СБУ, а 2023 року його вже призначили начальником "Альфи".

На початку повномасштабної агресії Росії Хмара брав участь у визволенні Київської області, а після деокупації воював із російськими військами на Донеччині.

Сам же Центр спецоперацій "А" стабільно входить до трійки найрезультативніших підрозділів Сил оборони за обсягами знищеної техніки та живої сили противника із застосуванням безпілотників. ЦСО "А" загалом знищило військової техніки Росії на 5,5 млрд доларів. Здебільшого, йдеться про танки, бойові машини, системи ППО, РЕБи та інше обладнання.

Станом на початок 2026 року на рахунку в "Альфи" понад 1800 уражених російських танків. Крім того, спецназ "А" відбив 3 тисячі 267 бойових броньованих машин, 3 тисячі 468 артилерійських систем, 540 засобів ППО, 454 засобів РЕБ та іншої техніки і живої сили противника.

Крім того, оператори дронів ЦСО "А" брали безпосередню участь у легендарній операції "Павутина". Крім цього, бійці ЦСО "А" проводять інші унікальні операції на об'єктах глибокого тилу РФ - на аеродромах, складах, арсеналах зброї, нафтопереробних підприємствах, заводах і виробництвах КАБів і дронів.

Генерал-майора Євгена Хмару було відзначено різними відомчими та державними нагородами. Хмара став повним кавалером ордена Богдана Хмельницького І-ІІІ ступеня за мужність і самовіддачу, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня і "Хрестом бойових заслуг".

Крім того, Хмара керував спеціальною операцією зі звільнення острова "Зміїний" від російських окупантів.

Відставка Василя Малюка

Перша інформація про те, що Малюка хочуть зняти з посади, з'явилася 2 січня. Про це РБК-Україна повідомили джерела.

"Спроби зняти Василя Малюка з посади дійсно є. Але поки ще нічого не вирішено, триває обговорення", - зазначив співрозмовник видання.

Джерела також додали, що відставка Малюка може серйозно послабити обороноздатність України. Тому на захист Василя Малюка виступили військові, політики, експерти та лідери громадської думки.

Василь Малюк (фото: прес-служба СБУ)

Серед військовослужбовців за Малюка заступилися командувач Об'єднаних сил ЗСУ Михайло Драпатий, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді, командир 1-го корпусу НГУ "Азов" Денис Прокопенко, командувач Третього армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький, засновник спецпідрозділу ГУР МО "Kraken" Костянтин Немічев та інші.

Проте в понеділок, 5 січня, Василь Малюк повідомив, що подає у відставку. При цьому, він також додав, що залишається в системі СБУ.

"Йду з посади голови Служби безпеки. Залишаюся в системі СБУ реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі завдаватимуть ворогу максимальної шкоди", - зазначив Малюк.

Тим часом, окрім Хмари, якого призначили т.в.о. глави СБУ, президент Володимир Зеленський уже встиг поговорити з полковником СБУ Василем Козаком, генерал-майором СБУ Олександром Покладом і першим заступником глави ЦСО "А" СБУ, бригадним генералом Денисом Килимником.