Головна » Новини » Політика

Подання на звільнення Малюка надійшло в Раду

Україна, П'ятниця 09 січня 2026 20:25
UA EN RU
Подання на звільнення Малюка надійшло в Раду Фото: голова СБУ Василь Малюк (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Верховна Рада України ввечері 9 січня отримала подання від президента Володимира Зеленського щодо звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України (СБУ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука.

"До Верховної Ради надійшло подання Президента України Володимира Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади Голови Служби безпеки України. Парламент розгляне його найближчим часом відповідно до встановленої процедури", - написав він, приклавши фото подання.

Подання на звільнення Малюка надійшло в РадуФото: Руслан Стефанчук / Facebook

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський анонсував велике "перезавантаження влади", в рамках якого Служба безпеки України 5 січня отримала нового тимчасового виконувача обов'язків голови - ним став Євгеній Хмара, який має звання генерал-майора.

Водночас Василь Малюк, який керував СБУ з 2022 року, покинув посаду очільника відомства. Але він запевняє, що залишиться в системі служби, щоб "реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня".

Детальніше про те, хто такий Василь Малюк і яка його роль у протистоянні Росії - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Служба безпеки України Руслан Стефанчук Верховна рада
