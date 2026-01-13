RU

Оборонный комитет Рады изменил решение и поддержал отставку Малюка, - нардеп

Фото: экс-глава СБУ Василий Малюк (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам обороны пересмотрел решение о поддержке отставки главы Службы безопасности Украины Василия Малюка. Комитет большинством голосов поддержал его отставку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

По словам нардепа, комитет пересмотрел свое вчерашнее решение о поддержке отставки Малюка. За отставку выступило 12 депутатов, пятеро были против, один депутат воздержался.

"То есть по состоянию на сейчас представление президента об увольнении Малюка с должности главы СБУ поддержано комитетом. Сегодня будет голосование в Раде (я думаю уже 226+ собрали тоже). Коротко: оппозиция требовала доклад Малюка, власть уверяла что все ок", - отметил Железняк.

Также, по словам нардепа, глава фракции "Слуг народа" в Раде Давид Арахамия лично подтвердил, что "пока не будет внесения главы СБУ на назначение".

"Если мы сейчас не поддержим Василий Васильевича, я не знаю что будет с Хмарой. Шансы будет или не будет - как он проявит себя. Я лично за него выступаю. Если сейчас провалим, Малюка отстранят, Хмара пойдет командовать Альфой. Надо предоставить Хмаре максимальную поддержку и потом назначим на СБУ", - процитировал Железняк своего коллегу.

 

Отметим, 12 января Железняк писал, что в комитете Верховной Рады по вопросам обороны не набралось достаточного количества голосов в поддержку увольнения Василия Малюка с должности главы СБУ.

Напомним, что Служба безопасности Украины 5 января получила нового временно исполняющего обязанности председателя. Им назначили генерал-майора, руководителя ЦСО "А" СБУ Евгения Хмару.

В то же время Василий Малюк, который руководил СБУ с 2022 года, покинул пост главы ведомства. Представление на его увольнение 9 января поступило в Раду. Сам Малюк он уверяет, что останется в системе службы, чтобы "реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня".

