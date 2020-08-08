Обновленный список карантинных зон и авиакатастрофа в Индии: новости за 7 августа

Появился обновленный список карантинных зон в Украине, в Индии потерпел крушение пассажирский самолет, в Минске задержали украинских журналистов. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 7 августа, - в материале РБК-Украина

Карантинные зоны в Украине: появился обновленный список

В Украине обновили карантинные зоны. Речь идет о "зеленой", "желтой", "оранжевой" и "красной" зонах.

Об этом свидетельствуют данные свидетельствуют данные с интерактивной карты по разделу Украины на карантинные зоны.

Согласно обновленному списку, из "красной" зоны были исключены Луцк и Тернополь. Сейчас они находятся в "оранжевой" и "зеленой" зонах соответственно.

В Украине новый антирекорд по коронавирусу: 1453 новых случая

В Украине состоянием на 7 августа зафиксированы 1 453 новых случаев коронавируса, что является крупнейшим суточным приростом за все время эпидемии в стране. Больше всего новых случаев в Киеве, Львовской, Ровенской, Харьковской, Одесской, Ивано-Франковской областях.

Такие данные приводит карта Совета нацбезопасности и обороны.

Антирекорд по COVID-19 в Украине фиксируется несколько дней подряд.

В Индии самолет выкатился за пределы посадочной полосы, есть жертвы

В Индии пассажирский самолет авиакомпании Air India Express со 191 человеком на борту вылетел за пределы посадочной полосы в аэропорту города Кожикоде в штате Керала. Рейсы IX 1344 прибыл из Дубай. Об этом сообщает индийское агентство NDTV.

Как пишет агентство, самолет развалился на две части, а по взлетно-посадочной полосе разбросаны его обломки.

Жертвами стали 20 человек, в том числе пилоты. Количество раненых достигло 140 человек.

В Минске задержали журналистов телеканала "Настоящее Время", среди них украинцы

В Минске правоохранители задержали трех штатных корреспондентов телеканала "Настоящее Время". Среди задержанных двое граждан Украины - Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк.

Накануне телеканал освещал митинг оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Предварительно, причиной задержания журналистов является якобы отсутствие аккредитации на работу в стране..

Беларусь депортирует задержанных в Минске журналистов.

Путин предложил Беларуси решить вопрос с боевиками "в духе взаимопонимания"

Президент России Владимир Путин обсудил с белорусским лидером Александром Лукашенко ситуацию с арестом боевиков частной военной компании "Вагнера". Путин надеется, что вопрос будет урегулирован. Об этом говорится в сообщении Кремля по итогам переговоров лидеров двух стран.

Сообщается, что Путин и Лукашенко обменялись мнениями в связи с арестом 33 российских граждан.

"Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран", - говорится в сообщении.

Шмыгаль назвал условия поставки воды в Крым

Украина может возобновить поставки воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы на полуострове. При этом Украина не будет поставлять воду для нужд оккупационных властей, войск и военных баз.

Об этом в интервью "Радио. Свобода" сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, поставки воды возможны исключительно для украинского населения полуострова.

В Украине впервые провели трансплантацию поджелудочной железы

В Украине впервые провели операцию по трансплантации поджелудочной железы. Операция состоялась во Львове, и пациент получил донорский орган от неживого донора.

Как рассказал врач Киевской городской клинической больницы скорой помощи Ярослав Кнуш на своей странице в Facebook, эта операция стала первой в Украине и украинским медикам помогали коллеги из Германии.

"Я прошу вас запомнить эту дату: 7 августа 2020, три часа ночи. Только что завершилась первая в истории трансплантологии Украины, я акцентирую ваше внимание – первая – операция по трансплантации поджелудочной железы от посмертного донора! Я рад, что это действительно эпохальное событие произошло во Львове, в моей родной больнице", - рассказал Кнуш.

Умер сын Виктора Павлика

Сын украинского артиста Виктора Павлика скончался 7 августа. Парню был всего 21 год и последние два года он боролся с саркомой позвоночника.

О смерти 21-летнего Павла Павлика сообщила на своей странице мама парня Лора Созаева.

О страшной болезни Павла стало известно в октябре 2018 года. Виктор Павлик объявил сбор средств для лечения сына за границей. Нужная сумма была собрана, Павлу провели операцию, но она не принесла ожидаемого результата.

В Украину идет сезон холодных дождей: синоптики обновили прогноз погоды

Погода в Украине существенно подпортится в средине августа. Синоптики прогнозируют "сезон холодных дождей", которые ожидаются в большинстве регионов.

Синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют грозовой атмосферный фронт уже в средине следующей недели, а в Gismeteo не очень обнадежили прогнозом на ближайшие полмесяца.

Что касается следующих пяти дней, то погода будет постепенно меняться. Воздух станет свежее, а осадков - больше.