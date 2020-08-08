Обновленный список карантинных зон и авиакатастрофа в Индии: новости за 7 августа

Появился обновленный список карантинных зон в Украине, в Индии потерпел крушение пассажирский самолет, в Минске задержали украинских журналистов. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 7 августа, - в материале РБК-Украина
Карантинные зоны в Украине: появился обновленный список
В Украине обновили карантинные зоны. Речь идет о "зеленой", "желтой", "оранжевой" и "красной" зонах.
Об этом свидетельствуют данные свидетельствуют данные с интерактивной карты по разделу Украины на карантинные зоны.
Согласно обновленному списку, из "красной" зоны были исключены Луцк и Тернополь. Сейчас они находятся в "оранжевой" и "зеленой" зонах соответственно.
В Украине новый антирекорд по коронавирусу: 1453 новых случая
В Украине состоянием на 7 августа зафиксированы 1 453 новых случаев коронавируса, что является крупнейшим суточным приростом за все время эпидемии в стране. Больше всего новых случаев в Киеве, Львовской, Ровенской, Харьковской, Одесской, Ивано-Франковской областях.
Такие данные приводит карта Совета нацбезопасности и обороны.
Антирекорд по COVID-19 в Украине фиксируется несколько дней подряд.
В Индии самолет выкатился за пределы посадочной полосы, есть жертвы
В Индии пассажирский самолет авиакомпании Air India Express со 191 человеком на борту вылетел за пределы посадочной полосы в аэропорту города Кожикоде в штате Керала. Рейсы IX 1344 прибыл из Дубай. Об этом сообщает индийское агентство NDTV.
Как пишет агентство, самолет развалился на две части, а по взлетно-посадочной полосе разбросаны его обломки.
Жертвами стали 20 человек, в том числе пилоты. Количество раненых достигло 140 человек.
В Минске задержали журналистов телеканала "Настоящее Время", среди них украинцы
В Минске правоохранители задержали трех штатных корреспондентов телеканала "Настоящее Время". Среди задержанных двое граждан Украины - Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк.
Накануне телеканал освещал митинг оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Предварительно, причиной задержания журналистов является якобы отсутствие аккредитации на работу в стране..
Беларусь депортирует задержанных в Минске журналистов.
Путин предложил Беларуси решить вопрос с боевиками "в духе взаимопонимания"
Президент России Владимир Путин обсудил с белорусским лидером Александром Лукашенко ситуацию с арестом боевиков частной военной компании "Вагнера". Путин надеется, что вопрос будет урегулирован. Об этом говорится в сообщении Кремля по итогам переговоров лидеров двух стран.
Сообщается, что Путин и Лукашенко обменялись мнениями в связи с арестом 33 российских граждан.
"Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран", - говорится в сообщении.
Шмыгаль назвал условия поставки воды в Крым
Украина может возобновить поставки воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы на полуострове. При этом Украина не будет поставлять воду для нужд оккупационных властей, войск и военных баз.
Об этом в интервью "Радио. Свобода" сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, поставки воды возможны исключительно для украинского населения полуострова.
В Украине впервые провели трансплантацию поджелудочной железы
В Украине впервые провели операцию по трансплантации поджелудочной железы. Операция состоялась во Львове, и пациент получил донорский орган от неживого донора.
Как рассказал врач Киевской городской клинической больницы скорой помощи Ярослав Кнуш на своей странице в Facebook, эта операция стала первой в Украине и украинским медикам помогали коллеги из Германии.
"Я прошу вас запомнить эту дату: 7 августа 2020, три часа ночи. Только что завершилась первая в истории трансплантологии Украины, я акцентирую ваше внимание – первая – операция по трансплантации поджелудочной железы от посмертного донора! Я рад, что это действительно эпохальное событие произошло во Львове, в моей родной больнице", - рассказал Кнуш.
Умер сын Виктора Павлика
Сын украинского артиста Виктора Павлика скончался 7 августа. Парню был всего 21 год и последние два года он боролся с саркомой позвоночника.
О смерти 21-летнего Павла Павлика сообщила на своей странице мама парня Лора Созаева.
О страшной болезни Павла стало известно в октябре 2018 года. Виктор Павлик объявил сбор средств для лечения сына за границей. Нужная сумма была собрана, Павлу провели операцию, но она не принесла ожидаемого результата.
В Украину идет сезон холодных дождей: синоптики обновили прогноз погоды
Погода в Украине существенно подпортится в средине августа. Синоптики прогнозируют "сезон холодных дождей", которые ожидаются в большинстве регионов.
Синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют грозовой атмосферный фронт уже в средине следующей недели, а в Gismeteo не очень обнадежили прогнозом на ближайшие полмесяца.
Что касается следующих пяти дней, то погода будет постепенно меняться. Воздух станет свежее, а осадков - больше.