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В Минске задержали журналистов телеканала "Настоящее Время", среди них украинцы

Минск, Пятница 07 августа 2020 18:38
В Минске задержали журналистов телеканала "Настоящее Время", среди них украинцы
Фото: Ирина Ромалийская (facebook com irina romaliyskaya)
Автор: Дмитрий Левицкий

Задержали бывшую журналистку "Громадського"

В Минске правоохранители задержали трех штатных корреспондентов телеканала "Настоящее Время". Среди задержанных двое граждан Украины - бывшая журналистка "Громадського" Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк.

Об этом сообщил телеканал "Настоящее Время".

По информации телеканала, Ромалийскую, Гребенюка и россиянина Юрия Баранюка задержали в гостинице "Минск" и сейчас везут в Московское райуправление милиции.

Телефоны задержанных корреспондентов телеканала сейчас заблокированы.

Телеканал "Настоящее Время" отмечает, что его корреспонденты уже несколько недель освещают выборы в Беларуси, а накануне транслировали сорванный митинг кандидата в президенты Светланы Тихановськой.

Напомним, ранее Германия, Франция и Польша выразили обеспокоенность притеснениями прав в Беларуси накануне президентских выборов и призвали провести честное голосование.

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