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В Индии самолет выкатился за пределы посадочной полосы, есть жертвы

Кожикоде, Пятница 07 августа 2020 19:07
В Индии самолет выкатился за пределы посадочной полосы, есть жертвы
Фото: самолет авиакомпании Air India Express (wikimedia by Franz)
Автор: Дмитрий Левицкий

На борту самолета находились более 190 человек

В Индии пассажирский самолет авиакомпании Air India Express со 191 человеком на борту вылетел за пределы посадочной полосы в аэропорту города Кожикоде в штате Керала. Рейсы IX 1344 прибыл из Дубай.

Об этом сообщает индийское агентство NDTV.

Как пишет агентство, самолет развалился на две части, а по взлетно-посадочной полосе разбросаны его обломки. В результате аварии самолет не загорелся, а на месте сейчас проводят спасательную операцию.

По данным агентства Al Jazeera, в результате крушения самолета погибли 2 человека, а еще 35 получили ранения. Также СМИ пишут, что в результате инцидента погиб пилот самолета.

Напомним, ранее в Германии самолет Pilatus PC 2 упал на территории аэропорта Герингсдорф; в результате аварии серьезные травмы получил мужчина, который находился в самолете.

Кроме того, два самолета столкнулись в небе над Аляской; в результате авиакатастрофы погибли семь человек, в том числе член нижней палаты законодательного собрания Аляски.

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Новости Украины ИндияавиакатастрофааварияСамолет
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