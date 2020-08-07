В Индии самолет выкатился за пределы посадочной полосы, есть жертвы

Фото: самолет авиакомпании Air India Express (wikimedia by Franz)

На борту самолета находились более 190 человек

В Индии пассажирский самолет авиакомпании Air India Express со 191 человеком на борту вылетел за пределы посадочной полосы в аэропорту города Кожикоде в штате Керала. Рейсы IX 1344 прибыл из Дубай.

Об этом сообщает индийское агентство NDTV.

Как пишет агентство, самолет развалился на две части, а по взлетно-посадочной полосе разбросаны его обломки. В результате аварии самолет не загорелся, а на месте сейчас проводят спасательную операцию.

#WATCH Kerala: Dubai-Kozhikode Air India flight (IX-1344) with 190 people onboard skidded during landing at Karipur Airport today. (Video source: Karipur Airport official) pic.twitter.com/aX90CYve90 — ANI (@ANI) August 7, 2020

По данным агентства Al Jazeera, в результате крушения самолета погибли 2 человека, а еще 35 получили ранения. Также СМИ пишут, что в результате инцидента погиб пилот самолета.

Напомним, ранее в Германии самолет Pilatus PC 2 упал на территории аэропорта Герингсдорф; в результате аварии серьезные травмы получил мужчина, который находился в самолете.

Кроме того, два самолета столкнулись в небе над Аляской; в результате авиакатастрофы погибли семь человек, в том числе член нижней палаты законодательного собрания Аляски.